國泰復辦往來利雅得直航航班　指市場反應正面

國泰航空復辦往來本港至沙特阿拉伯首都利雅得的直航航班，即日起每星期分別有3班往返兩地。國泰航空顧客及商務總裁劉凱詩說，未來兩三個月的預訂數量一直增加，很多東南亞旅客經香港到利雅得，亦有利雅得的旅客來港旅遊，或經香港到日本旅遊，形容市場反應正面。

來往利雅得直航航線 相隔7年復辦

以往國泰亦曾推出飛往利雅得的直航航線，但2017年已停辦，相隔7年再次復辦。劉凱詩指，當年時機未成熟，但經過市場研究後，認為隨著近年的資金流向及觀光客的需求，現時正值重推航線的好時機，未來亦會密切留意需求，如果反應理想，會再加密班次。

有乘客表示，有家人在利雅得工作，在當地出了意外，需要飛到當地探望，今早才臨時購買機票。她說，以往要到當地，需要從廣州飛或中途轉機，適逢利雅得直航航班復辦，航程由超過14小時縮短至10小時，大大提升便利性，日後可更頻繁去探望家人，亦會考慮到沙特阿拉伯旅遊。