傳中央下周宣布10萬億救市 倘特朗普當選 出手更重！

《路透社》引述消息人士報道指，中央政府正考慮通過未來數年以10萬億元人民幣刺激經濟的方案，假如特朗普在下月5日當選美國總統，救市規模或會進一步擴大規模。中央將在下月4至8日舉行人大常委會議，報導指當局考慮在會議最後一天、即下周五通過救市方案；同時，當日美國聯儲局亦會公布議息結果。不過報道指，計劃尚未有最終定案，可能會發生變化。

6 萬億人幣特別國債 分 3 年籌集

報道指，10萬億元人民幣救市方案中，包括6萬億元人民幣特別國債，並在2024至2025年分3年籌集，主要用於地方政府的隱藏債務風險。另外會在未來5年批准高達4萬億億政人民幣的專項債務，用於購買閒置土地及房產。中央將允許地方政府在常規發行配額以外，額名籌集資金，而今年配額為3.9萬億元，去年為3.8萬億元。