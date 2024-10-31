Sony A1 II 傳11月19日發布 旗艦級規格與價格齊升？

Sony 全片幅旗艦無反相機 A1 II 的傳聞再度引起熱議，據悉新機將於香港時間11 月 19 日晚上 10 時正式發布。除了新一代機身外，Sony 還可能同步推出品牌首支 F2.0 恆定光圈變焦鏡頭 FE 28-70mm F2.0 GM，兩款產品的部分規格和價格也隨之曝光，勢必引起 Sony 支持者的關注。

據傳聞，A1 II 將沿用 A1 的 5,050 萬像素 Exmor RS 層疊式全片幅 CMOS 感光元件，但機身設計則會改用 A9 III 的款式，帶來更適合拍片的側反式多角度觸控螢幕。

沿用Exmor RS層疊式全片幅CMOS感光元件 據傳聞，A1 II 將沿用 A1 的 5,050 萬像素 Exmor RS 層疊式全片幅 CMOS 感光元件，但機身設計則會改用 A9 III 的款式，帶來更適合拍片的側反式多角度觸控螢幕。然而，這也意味著 A1 II 的尺寸將有所改變，現有的 VG-C4EM 垂直電池手柄將無法兼容。

效能方面，A1 II 預計將搭載新研發的 AI 人工智能晶片，帶來更快的連拍速度和更強的自動對焦表現。

將搭載新研發的 AI 人工智能晶片 效能方面，A1 II 預計將搭載新研發的 AI 人工智能晶片，帶來更快的連拍速度和更強的自動對焦表現。此外，新機也傳聞將支援讀寫速度更快的 CFexpress Type A 4.0 記憶卡，並符合 C2PA 內容出處與真實性聯盟認證。然而，這些升級也可能反映在價格上，據傳 A1 II 的售價將高於 A1 的上市價格，預計落在 7,500 美元（約 58,500 港元）至 8,000 美元（約 62,400 港元）之間。

除了 A1 II，Sony 還可能同步發布備受期待的 FE 28-70mm F2.0 GM 鏡頭。

可能同步發布FE 28-70mm F2.0 GM鏡頭 除了 A1 II，Sony 還可能同步發布備受期待的 FE 28-70mm F2.0 GM 鏡頭。與先前傳聞的 24-70mm 不同，這款鏡頭將從 28mm 廣角端起跳，據稱是為了縮減鏡頭體積。其主要競爭對手將是 Canon 的 RF 28-70mm F2L USM。據網絡消息，FE 28-70mm F2.0 GM 的定價可能為 3,000 美元（約 23,400 港元），並有望比 Canon 的同類型鏡頭更輕巧。Canon RF 28-70mm F2L USM 的淨重為 1,430g，外界期待 Sony 的新鏡頭重量能控制在 1.2kg 以下，甚至能使用 82mm 的濾鏡。

Sony A1 II 和 FE 28-70mm F2.0 GM 的傳聞都指向了旗艦級的規格和效能提升，但價格也可能隨之水漲船高。

總而言之，Sony A1 II 和 FE 28-70mm F2.0 GM 的傳聞都指向了旗艦級的規格和效能提升，但價格也可能隨之水漲船高。究竟 Sony 是否準備好再次震撼市場，就讓我們拭目以待 11 月 19 日晚上 10 時的正式發布。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章