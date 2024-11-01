OLEAP Archer通話滅噪耳機 AI錄音轉文字實用性高

聲學耳機品牌OLEAP的Archer智能通話滅噪耳機，主打並非聽音樂，而是市面上首款集滅噪、錄音轉文字及通話內容總結的三合一功能，以通話為用途的實用耳機。如果需要長時間通話、開會及記錄，絕對是重要工具。
AI滅噪技術
OLEAP Archer智能通話滅噪耳機融入AI技術，配備50dB ENC Tech環境滅噪技術，能有效過濾並隔除外部噪音，令人聲分離並提高清晰度。試過在嘈吵環境下進行通話或錄音，都有一鍵靜音效果，將背景噪音壓抑，只保留說話者自己的聲音，清晰地接收對話內容。
多語言一鍵錄音
OLEAP Archer智能通話滅噪耳機支援識別多達89種語言，包括書面語和口語。連接OLEAP專用App後，更可使用一鍵錄音及AI轉文字，將對話內容保留。更能當成錄音筆使用，根據錄音總結內容，並轉換成會議紀錄，成為工作及生活智能助手。一般對話即使中英夾雜，都可以成功轉成文字，亦能逐句記錄，抄錄更加方便。
輕巧舒適佩戴
耳機採用掛耳式設計，並有一支延長的咪高峰加強收音。以親膚矽膠材質為主要物料，輕巧舒適。耳機上設圓形觸控板，可以輕按增加及減少音量，收音咪亦有按鍵進行靜音。單次充電即可提供7小時續航時間，搭配充電盒可延長至28小時。
耳機可在官方網站及Kickstarter平台上進行購買，單耳機售價$999，附上充電盒的組合價為$1,199。即日起至11月24日，可於csl網店預購，優惠價$799及$1,099，並即時免費享有每月1,000分鐘之1年免費使用App功能權限。