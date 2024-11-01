OLEAP Archer通話滅噪耳機 AI錄音轉文字實用性高

聲學耳機品牌OLEAP的Archer智能通話滅噪耳機，主打並非聽音樂，而是市面上首款集滅噪、錄音轉文字及通話內容總結的三合一功能，以通話為用途的實用耳機。如果需要長時間通話、開會及記錄，絕對是重要工具。

AI滅噪技術

OLEAP Archer智能通話滅噪耳機融入AI技術，配備50dB ENC Tech環境滅噪技術，能有效過濾並隔除外部噪音，令人聲分離並提高清晰度。試過在嘈吵環境下進行通話或錄音，都有一鍵靜音效果，將背景噪音壓抑，只保留說話者自己的聲音，清晰地接收對話內容。

