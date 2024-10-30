Apple繼iMac後輪到推出全新Mac mini，面世十多年後重新設計成真mini PC呎吋，5x5吋的迷你機身跟Apple TV有幾分相似。配備M4及新登場的M4 Pro晶片，與配備M1晶片的型號相比，CPU效能表現最快可達1.8倍；GPU效能表現亦最快可達2.2倍，更支援Apple Intelligence。配備16GB記憶體的全新Mac mini售價$4599起，即日起接受訂購，11月8日起發售。
機身小而強勁
全新Mac mini僅5x5吋，機身大小細一半，配備M4具有10核心CPU、10核心GPU，16GB統一記憶體配置，比iMac入門版的8核心還要強勁。與配備M1的Mac mini相比，配備M4的Mac mini在使用《Microsoft Excel》的試算表計算功能運行速度，最快可達1.7倍；《Mac Whisper》運用內置AI語音轉換文字的速度，最快可達2倍；《Adobe Lightroom Classic》融合全景相片的速度，最快可達4.9倍。
配備M4 Pro的Mac mini更配備多達14個核心，其包括10個高效核心及4個節能核心，GPU配備多達20個核心，是M4的GPU之兩倍。此兩款晶片均首度為Mac mini帶來硬件加速光線追蹤技術。M4 Pro的神經網絡引擎亦比配備M1的Mac mini快逾3倍，使用Apple Intelligence功能更快，同時支援Thunderbolt 5，提供高達120Gb/s數據傳輸速度。
連接功能升級
全新Mac mini備有多種不同連接埠，在正面設兩個支援USB 3的USB-C連接埠，以及一個3.5mm音訊插口。背面則有3個Thunderbolt 4連接埠；M4 Pro的Mac mini則備有3個Thunderbolt 5連接埠。Gigabit Ethernet最高配置可達10Gb，另有HDMI連接埠，可支援多達兩部6K解像度顯示器及最多一部5K解像度顯示器；M4 Pro的Mac mini可支援多達3部6K解像度（60Hz）顯示器。
第一款碳中和Mac
全新Mac mini是Apple第一款碳中和Mac，整體逾50%採用循環再造物料製成，當中機身採用100%再生鋁金屬；所有Apple設計的印刷電路板採用100%循環再造金電鍍；所有磁石均採用100%循環再造稀土元素。製造Mac mini所使用的電力為100%再生電力，連包裝都是首度以純纖維物料包裝。
價錢一覽
Mac mini M4售價$4599起，M4 Pro版售價$10599起，亦可加錢升級記憶體及儲存容量，M4頂配$14349，M4 Pro版則為$35349。其他配件及預設軟件均需另購，包括USB-C連接的精妙鍵盤（售價$699）、精妙鍵盤配備Touch ID（售價$1049）、精妙鍵盤配備Touch ID及數字鍵盤（售價$1249）、精妙觸控板（售價$899）、精妙滑鼠（售價$549）和Thunderbolt 5 Pro連接線（售價$499）。