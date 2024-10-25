iOS 18.2 Beta實試Apple Intelligence　相機整合ChatGPT無敵智能鏡頭搜尋

Apple早前宣布下星期即將推出iOS 18.1，另一邊廂iOS 18.2 Beta版已經上線進行測試！即使是一般用家都可以下載試用部分功能，最矚目的一定是第二輪的Apple Intelligence功能，當中包括Genmoji及Image Playground、ChatGPT整合Siri及寫作工具等，所有iPhone 16、iPhone 15 Pro及Pro Max用家均可率先試用！

使用Apple Intelligence只需將語言設定成英文（美國） ，地區選擇揀香港也可。寫作工具、電郵App等更新功能都可用得到，不過如果要完全用到ChatGPT，就仍然需要使用VPN。使用前可在Apple Intelligence & Siri中選擇啟用，即使沒有帳戶都不需登入。

Visual Intelligence最強搜尋

最好玩的Visual Intelligence已經能使用，這個似是Apple版本的Google Lens智慧鏡頭，同樣可以透過相機鏡頭搜尋景物。使用方法亦簡單，只需長按相機控制按鈕即可召喚Visual Intelligence，用直度相機即能拍攝搜尋，可以選擇ChatGPT Ask或者Google Search。

最強勁是融合ChatGPT，利用人工智能描述及分析眼前相片內人和物，而非只是幫你在網上尋找相似東西。試用過後發現非常醒目，不單止認得物件，人物亦難不到ChatGPT，ChatGPT甚至可以描述到相中的情景、細節及型號等，而且運算時間只需短短幾秒。