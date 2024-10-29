Apple發布全新iMac，配備M4晶片，換上鮮艷7色及極纖薄設計。這部All-In-One多合一電腦，專為Apple Intelligence而設。設有8核心CPU及10核心CPU型號可選，16GB+256GB售價$9,999起，即日起接受訂購，11月8日起發售。

全新iMac備7種清新鮮艷顏色可供選擇，包括綠色、黃色、橙色、粉紅色、紫色、藍色，以及銀色。配備襯色精妙鍵盤以及精妙滑鼠，亦有可選配的精妙觸控板，配件使用USB-C連接埠。24吋4.5K Retina顯示器，首度提供納米紋理玻璃選項，需另加$1500，可減少反光與眩光。另外亦有4個Thunderbolt 4的USB-C連接埠，並支援Wi-Fi 6E、藍牙5.3及Touch ID。

配備M4的iMac同時備有全球最快CPU核心，工作效率更快。

M4晶片令iMac效能大大躍升，更強勁CPU具有全球最快CPU核心，比配備M1的iMac最快可達1.7倍。應對相片編輯與玩遊戲等繁重工作流程時，GPU速度比配備M1的iMac最快可達2.1倍。神經網絡引擎比配備M1的iMac最快可逾3倍，令全新iMac成為最適合人工智能(AI)的All-In-One多合一電腦。

支援「桌上視角」的全新1200萬像素「Center Stage」鏡頭，讓所有參與視像通話的人，均完美置於畫面中央，非常適合以FaceTime聚首一堂的家庭。「桌上視角」功能利用廣角鏡頭，同時顯示用户與其台面的俯視角度畫面。具備定向波束形成的錄音室級數3咪高岸、6揚聲器系統，音訊與視訊體驗更佳。

macOS Sequoia新功能

全新macOS Sequoia新功能包括「iPhone鏡像輸出」，直接在Mac上，與iPhone及其app和通知無線互動。Safari現提供「摘要重點標示」（Highlights）、重新設計的智能「閱讀器」、全新「影片檢視器」、「干擾控制」（Distraction Control）及「個人化空間音訊」與升級的「遊戲模式」等功能。

為Apple Intelligence而設

Apple Intelligence隨macOS Sequoia15.1推出，支援語言為美國英文，有強大生成模型，強調私隱保障。Apple Intelligence的模型皆完全於裝置端內置運作，當要應對更複雜事務時，才使用「私密雲端運算」（Private Cloud Compute），運用Apple以伺服器為基礎的更大規模模型的運算空間，保障個人資料。

價錢$9999起

iMac M4版本最基本的8核心CPU、8核心 GPU、16GB統一記憶體及256GB儲存空間，價錢由$9999起；10核心CPU $11,499起，這型號才可另加$1500升級Nano-Texture玻璃。另可加錢升級記憶體、儲存空間、預先安裝Final Cut Pro或Logic Pro。