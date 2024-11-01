Google Maps新功能｜地圖與街景服務更新　新增行山美景、停靠站及天氣等資訊

Google Maps及Street View（街景服務）現已更新，包括擴展街景服務覆蓋範圍，更多導航輔助功能如新增停靠站點、天氣事件報告及更詳盡的抵達指引等，尋找地點及路線將會更加方便。

Google街景服務已覆蓋香港大部分道路，最近更新了部分本地的街景服務圖像，包括行山及郊遊路線，例如羗山道、衛奕信徑第四段、九龍扎山道等，可飽覽香港美景，同時了解更多道路實況。

駕車輕鬆導航

Google地圖的「新增停靠站點」功能，只要輸入目的地並在獲取詳細路線後，點選「新增停靠站點」並向上滑動，就能發掘沿途地方，例如咖啡店、網紅打卡景點等。

原有的交通事故報告外，用家現在還能在地圖上查看並報告路線沿途因各種天氣造成的道路狀況，如水浸、低能見度等等。

Google地圖除了能定位目的地外，還會顯示就近的停車場，並提醒你儲存停車位置。停好車後，提供從停車位置到目的地的步行指引，更可善用Google街景服務和Live View AR實景導航了解位置及目的地方向。