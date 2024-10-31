Galaxy AI丨Samsung趙依音：預計今年將達2億部 「Circle to Search」最受用戶歡迎 支援廣東話轉錄為一大突破

Samsung自今年1月推出Galaxy AI以來，全球已有超過1億部流動裝置支援Galaxy AI。早前香港官方在一個小型分享活動上，三星電子香港董事總經理趙依音分享了有關Galaxy AI的洞見。Galaxy AI通過裝置AI及雲端AI帶來以創作、工作及交流為重心的嶄新功能，同時亦改良裝置耐用度、高頻寬記憶體、晶片及Samsung Gauss LLM大型語言訓練模型。而隨著愈來愈多Samsung產品更新韌體支援AI功能，她預計到今年年底，支援Galaxy AI的裝置將達到2億部。她又表示，即使消費市道仍然挑戰重重，但自從Galaxy AI面世後，Samsung旗艦產品在香港的市場佔有率錄得雙位數字增長。
Samsung Mobile AI調查的小發現 Galaxy AI在港普及度愈來愈高
活動上，香港官方分享了早前Samsung於全球發表的Mobile AI調查，發現5,000名來自世界各地的受訪者中，經常使用手機AI的用戶相比較少使用手機AI的用戶，對自己生活品質的評分(創造力、生產力、健康及社交關係)高出約40%；而這些經常使用手機AI的用戶，在自己生活品質的評分中以「自覺工作效率高」為首位(63%)，其次是「感覺財政穩定」(57%)，以及「得以經常展示創造力」(54%)。
逾半受訪者希望使用AI來開闢新視野和發掘新的創作方法，同樣比例的人希望使用AI來拓展自己的知識層面；56%受訪者則希望透過AI與使用其他語言的人進行交流；而52%受訪者表示隨著技術的進步，他們將更加持開放態度接受手機AI。
至於Galaxy AI在香港的普及情況，趙依音根據來自用戶店內及工作坊意見調查，結果「Circle to Search」是Galaxy AI最受歡迎的功能，其中S24系列的使用率更持續逾九成；亦是目前所有支援Galaxy AI的型號中使用最多的功能。
而「Sketch to Image」草圖轉圖像通過最新的Galaxy Z Fold6和Flip6推出以來，已成為另一個受歡迎的Galaxy AI功能，Z Flip6的使用率超過兩成，Z Fold6的使用率更超過30%，趙依音認為歸功於Fold6的大屏幕和S Pen。
Interpreter語音翻譯也是另一個廣為用戶使用的功能，尤其以摺屏手機用戶為多(Z Fold6和Flip6皆錄得20%使用率)，反映雙屏幕設計及摺疊形態，為多語言交流帶來新體驗。
Galaxy AI廣東話支援 年內會增4種語言與兩種方言
AI轉錄是Galaxy AI協助提升生產力的強大功能。趙依音認為優質的AI始於高質量且精準的數據，但由於每個國家和地區的語言需求和條件各不相同，在為Galaxy AI添加新語言時，需要進行大量的規劃。她續說，「Samsung Gauss大型語言模型被廣泛應用在發展新語言模型的數據收集過程中，它使用編碼來組合單詞或短語，生成不同場景的句子，令數據收集更完善。」除了由真人進行錄製外，亦有利用語音合成文本到語音(Text-to-speech, TTS)數據生成，並由真人進行質量檢查。
她表示香港只是一個彈丸之地，但Samsung卻為了我們的城市加入廣東話支援，並動用大量香港團隊進行研發，僅4個月即推出市場，確實令人欣喜。「廣東話作為一個擁有9個聲調的語言，AI機器學習同樣經過了多重且數據量極大的過程，由於廣東話在書面及口語用法上，亦有截然不同的系統及用以界定語氣(如啦、呢、喇、呀、囉)用字，加上日常用語中大量使用中英夾雜的用語，亦增加數據收集的難度。
在AI學習聲調語言時，由於短暫並微細的發音區別已可以構成不同的語意，AI模型需要備有區分短至約20毫秒音頻的能力，以分析並辨認不同組合的音頻組成的單詞。她又指開發廣東話支援的過程中，採用了非常廣泛的機器學習，由本地廣東話用家翻譯、驗證和校對，「在整個過程中，透過人手操作繁複的數據檢查、核實及實用化，確保AI模型正確分析數據，大大增加其準確度。」今年5月推出廣東話語言包後，她感謝Galaxy AI用戶的支持，反應非常正面，並評價Galaxy AI的廣東話能準確辨別廣東話俗語呢。
官方表示，今年內會新增另外4種語言，包括：羅馬尼亞文、土耳其文、荷蘭文、瑞典文；也加入繁體中文(台灣)和葡萄牙文(歐洲)兩種方言。