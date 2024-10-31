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科技
2024-10-31 18:30:00

Galaxy AI丨Samsung趙依音：預計今年將達2億部 「Circle to Search」最受用戶歡迎 支援廣東話轉錄為一大突破

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Galaxy AI丨Samsung趙依音：預計今年將達2億部 「Circle to Search」最受用戶歡迎 支援廣東話轉錄為一大突破

Galaxy AI丨Samsung趙依音：預計今年將達2億部 「Circle to Search」最受用戶歡迎 支援廣東話轉錄為一大突破

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Samsung自今1月推出Galaxy AI以來，全球已有超過1億部流動裝置支援Galaxy AI。早前香港官方在一個小型分享活動上，三星電子香港董事總經理趙依音分享了有關Galaxy AI的洞見。Galaxy AI通過裝置AI及雲端AI帶來以創作、工作及交流為重心的嶄新功能，同時亦改良裝置耐用度、高頻寬記憶體、晶片及Samsung Gauss LLM大型語言訓練模型。而隨著愈來愈多Samsung產品更新韌體支援AI功能，她預計到今年年底，支援Galaxy AI的裝置將達到2億部。她又表示，即使消費市道仍然挑戰重重，但自從Galaxy AI面世後，Samsung旗艦產品在香港的市場佔有率錄得雙位數字增長。

針對香港市場，趙依音指Galaxy AI在推出短短4個月內便支援廣東話，可說是一大突破。

針對香港市場，趙依音指Galaxy AI在推出短短4個月內便支援廣東話，可說是一大突破。

Samsung Mobile AI調查的小發現 Galaxy AI在港普及度愈來愈高

活動上，香港官方分享了早前Samsung於全球發表的Mobile AI調查，發現5,000名來自世界各地的受訪者中，經常使用手機AI的用戶相比較少使用手機AI的用戶，對自己生活品質的評分(創造力、生產力、健康及社交關係)高出約40%；而這些經常使用手機AI的用戶，在自己生活品質的評分中以「自覺工作效率高」為首位(63%)，其次是「感覺財政穩定」(57%)，以及「得以經常展示創造力」(54%)。

逾半受訪者希望使用AI來開闢新視野和發掘新的創作方法，同樣比例的人希望使用AI拓展自己的知識層面；56%受訪者則希望透過AI使用其他語言的人進行交流；而52%受訪者表示隨著技術的進步，他們將更加持開放態度接受手機AI。

 

至於Galaxy AI在香港的普及情況，趙依音根據來自用戶店內及工作坊意見調查，結果「Circle to Search」Galaxy AI最受歡迎的功能，其中S24系列的使用率更持續逾九成；亦是目前所有支援Galaxy AI的型號中使用最多的功能。

而「Sketch to Image」草圖轉圖像通過最新的Galaxy Z Fold6和Flip6推出以來，已成為另一個受歡迎的Galaxy AI功能，Z Flip6的使用率超過兩成，Z Fold6的使用率更超過30%，趙依音認為歸功於Fold6的大屏幕和S Pen。

Interpreter語音翻譯也是另一個廣為用戶使用的功能，尤其以摺屏手機用戶為多(Z Fold6和Flip6皆錄得20%使用率)，反映雙屏幕設計及摺疊形態，為多語言交流帶來新體驗。

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Galaxy AI廣東話支援 年內會增4種語言與兩種方言

AI轉錄是Galaxy AI協助提升生產力的強大功能。趙依音認為優質的AI始於高質量且精準的數據，但由於每個國家和地區的語言需求和條件各不相同，在為Galaxy AI添加新語言時，需要進行大量的規劃。她續說，「Samsung Gauss大型語言模型被廣泛應用在發展新語言模型的數據收集過程中使用編碼來組合單詞或短語，生成不同場景的句子，令數據收集更完善。」除了由真人進行錄製外，亦有利用語音合成文本到語音(Text-to-speech, TTS)數據生成，並由真人進行質量檢查。

她表示香港只是一個彈丸之地，但Samsung卻為了我們的城市加入廣東話支援，並動用大量香港團隊進行研發，僅4個月即推出市場，確實令人欣喜。「廣東話作為一個擁有9個聲調的語言，AI機器學習同樣經過了多重且數據量極大的過程，由於廣東話在書面及口語用法上，亦有截然不同的系統及用以界定語氣(啦、呢、喇、呀、囉)用字，加上日常用語中大量使用中英夾雜的用語，亦增加數據收集的難度。

AI學習聲調語言時，由於短暫並微細的發音區別已可以構成不同的語意，AI模型需要備有區分短至約20毫秒音頻的能力，以分析並辨認不同組合的音頻組成的單詞。她又指開發廣東話支援的過程中，採用了非常廣泛的機器學習，由本地廣東話用家翻譯、驗證和校對，「在整個過程中，透過人手操作繁複的數據檢查、核實及實用化確保AI模型正確分析數據，大大增加其準確度。」今年5月推出廣東話語言包後，她感謝Galaxy AI用戶的支持，反應非常正面，並評價Galaxy AI的廣東話能準確辨別廣東話俗語呢。

官方表示，今年內會新增另外4種語言，包括：羅馬尼亞文土耳其文荷蘭文瑞典文；也加入繁體中文(台灣)和葡萄牙文(歐洲)兩種方言

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