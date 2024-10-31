Galaxy AI丨Samsung趙依音：預計今年將達2億部 「Circle to Search」最受用戶歡迎 支援廣東話轉錄為一大突破

Samsung自今年1月推出Galaxy AI以來，全球已有超過1億部流動裝置支援Galaxy AI。早前香港官方在一個小型分享活動上，三星電子香港董事總經理趙依音分享了有關Galaxy AI的洞見。Galaxy AI通過裝置AI及雲端AI帶來以創作、工作及交流為重心的嶄新功能，同時亦改良裝置耐用度、高頻寬記憶體、晶片及Samsung Gauss LLM大型語言訓練模型。而隨著愈來愈多Samsung產品更新韌體支援AI功能，她預計到今年年底，支援Galaxy AI的裝置將達到2億部。她又表示，即使消費市道仍然挑戰重重，但自從Galaxy AI面世後，Samsung旗艦產品在香港的市場佔有率錄得雙位數字增長。

Samsung Mobile AI調查的小發現 Galaxy AI在港普及度愈來愈高

活動上，香港官方分享了早前Samsung於全球發表的Mobile AI調查，發現5,000名來自世界各地的受訪者中，經常使用手機AI的用戶相比較少使用手機AI的用戶，對自己生活品質的評分(創造力、生產力、健康及社交關係)高出約40%；而這些經常使用手機AI的用戶，在自己生活品質的評分中以「自覺工作效率高」為首位(63%)，其次是「感覺財政穩定」(57%)，以及「得以經常展示創造力」(54%)。

逾半受訪者希望使用AI來開闢新視野和發掘新的創作方法，同樣比例的人希望使用AI來拓展自己的知識層面；56%受訪者則希望透過AI與使用其他語言的人進行交流；而52%受訪者表示隨著技術的進步，他們將更加持開放態度接受手機AI。

至於Galaxy AI在香港的普及情況，趙依音根據來自用戶店內及工作坊意見調查，結果「Circle to Search」是Galaxy AI最受歡迎的功能，其中S24系列的使用率更持續逾九成；亦是目前所有支援Galaxy AI的型號中使用最多的功能。

而「Sketch to Image」草圖轉圖像通過最新的Galaxy Z Fold6和Flip6推出以來，已成為另一個受歡迎的Galaxy AI功能，Z Flip6的使用率超過兩成，Z Fold6的使用率更超過30%，趙依音認為歸功於Fold6的大屏幕和S Pen。

Interpreter語音翻譯也是另一個廣為用戶使用的功能，尤其以摺屏手機用戶為多(Z Fold6和Flip6皆錄得20%使用率)，反映雙屏幕設計及摺疊形態，為多語言交流帶來新體驗。