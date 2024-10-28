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科技
2024-10-28 16:01:00

《真‧三國無雙 起源》公開「甄姫」等 NPC 無雙武將陣容

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《真‧三國無雙 起源》公開「甄姫」等 NPC 無雙武將陣容

《真‧三國無雙 起源》公開「甄姫」等 NPC 無雙武將陣容

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KOEI TECMO Games 將於 2025 年 1 月 17 日推出全新戰術動作遊戲《真‧三國無雙 起源》，並由製作人庄知彦在官方 X 平台陸續公開登場武將的介紹，讓玩家一睹為快。

遊戲背景與玩法

《真‧三國無雙 起源》以古代中國史書「三國志」時代為舞台，玩家將扮演失去記憶的武者，從「黃巾之亂」到「赤壁之戰」橫跨 20 餘年的戰亂時代中生存。遊戲強調在戰場上大軍交鋒的臨場感，並導入嶄新的「戰術」要素，讓玩家體驗一騎當千的爽快感。

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無雙武將陣容

除了玩家操作的無名主角外，遊戲中還有 9 名可共赴戰場的「同行武將」，以及許多點綴三國故事的 NPC 無雙武將。庄知彦近日透過官方 X 平台公布了這些無雙武將的簡介與聲優等資訊，讓玩家對遊戲內容有更深入的了解。

甄姫（CV：住友優子） 甘寧（CV：三浦祥朗） 龐統（CV：河内孝博） 樂進（CV：伊藤健太郎） 賈詡（CV：石川英郎） 孫策（CV：河内孝博） 袁紹（CV：龍谷修武） 徐晃（CV：山本圭一郎） 荀彧（CV：大原崇） 呂蒙（CV：奥畑幸典） 月英（CV：笠原留美） 夏侯淵（CV：徳山靖彦） 袁術（CV：平井啓二） 魯肅（CV：楠大典） 張郃（CV：幸野善之） 周泰（CV：石川英郎） 華雄（CV：火山太田） 典韋（CV：中井和哉） 凌統（CV：松野太紀） 水鏡先生 司馬徽（非無雙武將）

新增遊戲特色

遊戲中導入了多樣化的武器系統和巧妙的攻防設計，讓玩家在壯大的大陸地圖上展開冒險推進故事。玩家將能體驗到在戰場上馳騁沙場的臨場感，以及為我軍開創勝利之路時的爽快感。

期待與展望

《真‧三國無雙 起源》不僅延續了系列作的經典玩法，還加入了許多創新元素，讓玩家能夠在熟悉的三國世界中體驗全新的冒險。隨著發售日的臨近，更多的遊戲細節將陸續公開，讓我們拭目以待！

這款遊戲將於 PS5、Xbox Series X/S 及 Steam 平台同步推出，喜愛三國題材的玩家千萬不要錯過！

遊戲資訊

遊戲名稱：真‧三國無雙 起源（真・三國無双 ORIGINS）

對應平台：PlayStation 5 / Xbox Series X|S / Steam

發售日期：2025 年 1 月 17 日

建議售價：一般版 HKD 498 元 / 典藏版 HKD 998 元

支援語言：繁體中文 / 簡體中文 / 日文 / 英文等

遊玩人數：1 人

遊戲分級：輔 15 級

開發廠商：KOEI TECMO Games ω-Force

發行廠商：KOEI TECMO Games

官方網站

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