《死亡筆記本》改編狼人殺遊戲《死亡筆記本 暗影任務》即將登場

萬代南夢宮娛樂今日（10月31日）宣布，將於11月5日（Steam版為11月6日）推出改編自人氣漫畫《死亡筆記本》的狼人殺類型線上社交推理遊戲《死亡筆記本 暗影任務（Death Note Killer Within）》。這款遊戲將包含在PlayStation Plus 11月免費遊戲陣容之列，讓玩家免費體驗。

《死亡筆記本 暗影任務》是一款賭上生死的線上社交推理遊戲，最多可10人同時遊玩。玩家將分成「奇樂」與「L」兩個隊伍，必須試探各自的真實身分，除掉威脅奇樂的L或是爭奪死亡筆記本。遊戲中有4個獨特的玩家角色：奇樂、奇樂崇拜者、L和調查員。玩家可以在遊戲開始時選擇自己想要的角色，但最終角色將由系統分配。

遊戲分為兩個主要階段：行動階段和會議階段。在行動階段，玩家可以收集線索並完成各自的任務；在會議階段，玩家聚集在一起討論並嘗試根據行動階段期間的可疑行為逮捕奇樂。如果L在行動階段被淘汰，奇樂隊獲勝；如果奇樂在會議階段被捕，死亡筆記本將被銷毀，L隊獲勝。玩家還可以在行動階段透過完成各種目標提升團隊進度表，第一個將進度推進至100%的團隊將贏得遊戲。

跨平台與自訂功能

《死亡筆記本 暗影任務》支援跨平台多人遊戲，玩家可以在PS5、PS4與Steam平台之間跨平台遊玩。遊戲還提供多樣化的裝扮要素，玩家可以自訂角色外觀、名牌和遊戲中的插入場景，讓每次遊戲體驗都獨一無二。

準備好迎接這場智力對決了嗎？11月5日，讓我們一起進入《死亡筆記本 暗影任務》的世界吧！