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科技
2024-10-26 12:23:03

蘇寧《雙十一狂歡祭》優惠低至38折　iPhone 16、Apple Watch、iPad Pro及MacBook Air大減價

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蘇寧現正舉行《雙十一狂歡祭》，精選產品包括Apple產品優惠低至38折。

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蘇寧現正同時於門店及網店舉行《雙十一狂歡祭》，精選產品優惠低至38折，指定型號MacBook Air照價再減$200！門店優惠再加碼，凡購買指定產品可享高達$250即減優惠，指定手機、手提電腦及電視亦有高達$1500 Trade-in以舊換新優惠，優惠期至11月11日。

最新Apple iPhone 16、Apple Watch、AirPods 4等等都有限量折扣。 蘇寧《雙十一狂歡祭》優惠一覽。 蘇寧《雙十一狂歡祭》優惠一覽。 蘇寧《雙十一狂歡祭》優惠一覽。 蘇寧《雙十一狂歡祭》優惠一覽。

精選產品低至38折

一系列精選電子產品及大小家電以優惠價發售，優惠低至38折。最新Apple產品都有折，包括iPhone 16 $6799起、iPhone 16 Pro Max 256GB（原色鈦金屬）$10111、Apple Watch Series 10 GPS 46mm（金色／原色）$3249、Apple Watch Ultra2 LTE 49mm （黑色鈦金屬）$5999、AirPods 4 $1049及iPad Pro 512GB Ｗi-Fi 11吋太空黑 /銀色 $9119等等，產品數量有限必搶。

其他抵買產品還有Samsung Galaxy Book3 Pro 14吋，原價$12380，現優惠價$6799；LG CordZero蒸氣無線吸塵機原價$9290，優惠價至$6690；Whirlpool 8公斤前置式洗衣機由$6298減至$3149；TCL P755系列UHD 4K智能電視55吋原價$5880，蘇寧價$3680。

 

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MacBook Air限時優惠照價再減$200，相當抵買！

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MacBook Air限時優惠

指定Apple MacBook Air型號照價再減$200，送高達$385禮品，並可以9折加購 AppleCare+享 3年保障 。包括MacBook Air M2 13吋8GB+256GB SSD，建議零售價$7799，現$7140入手。MacBook Air M3亦有齊13及15吋各配置，價錢由$8260起。

蘇寧《雙十一狂歡祭》大量門店即減優惠。

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蘇寧即減優惠

於門店購買指定產品可享高達 $250即減優惠，指定手機、手提電腦及電視亦有高達$1500 Trade-in以舊換新優惠 。網店憑優惠碼「 DOUBLE11」更可享即減$100優惠。另外亦有雙11限時家電送裝優惠，即日起至2024年11月11日於蘇寧門市可享免費拆舊窗口式冷氣機，同時免收唐樓及村屋送貨上樓費用。

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