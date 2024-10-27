華為中階手機加入羽砂紫新色　HUAWEI nova 13 Pro登場

HUAWEI中階手機系列nova 13已於國內正式發表，雖然暫時未有到港的消息，不過據以往驗經 nova系列都會在港推出。而今代nova 13系列將加入羽砂紫及洛登綠等新色。

磨砂工藝設計

HUAWEI nova 13 Pro外型上延續了歷代的 nova 的設計，今代採用6.76吋四曲面120Hz屏幕(2,776 x 1,224)，屏幕兩側的中框由於採用幼邊框設計及修長的機身設計，厚度僅7.8mm，重為209g，並提供羽砂白、洛登綠、羽砂紫及星耀黑四色。

至於今次試玩是全新的羽砂紫，機背採用了獨特的紋理及磨砂工藝設計，左上方設有三鏡的模組，而中下方將設有雷射效果的「nova」標誌。