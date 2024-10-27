小米15系列本周亮相　採超聲波指紋掃描「濕手也好用」

小米CEO盧偉冰於10月24日在微博上宣佈，小米15系列將於10月29日晚上7時正式發布，換言之小米15系列將會成為全球首個搭載Snapdragon 8 Elite的手機系列。在發布之前，盧偉冰更預先發布了小米15及15 Pro的渲染圖。

小米15採用了6.36吋直屏，邊框僅有1.38mm，鏡頭模組則採用火山口設計，小米更強調機身重量分布達到接近50：50的比例，令把握手感更佳。

重量分布接近50：50

至於小米15 Pro，除了和小米15一樣，重量分布接近50：50外，機身更輕至 213g，厚度為8.35mm。屏幕則為微曲屏，並覆蓋小米龍晶玻璃2.0。盧偉冰表示鏡頭採用了陶瓷鏡頭DECO設計。

另外，小米15系列將會搭載小米的澎OS 2，而且指紋解鎖亦升級為超聲波技術，小米聲稱比亮屏解鎖快25%，息屏解鎖快50%，更表示「濕手也好用」。