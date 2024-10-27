小米15系列本周亮相　採超聲波指紋掃描「濕手也好用」

小米CEO盧偉冰於10月24日在微博上宣佈，小米15系列將於10月29日晚上7時正式發布，換言之小米15系列將會成為全球首個搭載Snapdragon 8 Elite的手機系列。在發布之前，盧偉冰更預先發布了小米15及15 Pro的渲染圖。
小米15採用了6.36吋直屏，邊框僅有1.38mm，鏡頭模組則採用火山口設計，小米更強調機身重量分布達到接近50：50的比例，令把握手感更佳。
重量分布接近50：50
至於小米15 Pro，除了和小米15一樣，重量分布接近50：50外，機身更輕至 213g，厚度為8.35mm。屏幕則為微曲屏，並覆蓋小米龍晶玻璃2.0。盧偉冰表示鏡頭採用了陶瓷鏡頭DECO設計。
另外，小米15系列將會搭載小米的澎OS 2，而且指紋解鎖亦升級為超聲波技術，小米聲稱比亮屏解鎖快25%，息屏解鎖快50%，更表示「濕手也好用」。
比上代＄3,999更貴
小米15及15 Pro預定在10月29日登場，而系列另一成員的15 Ultra近日亦有新渲染圖流出。圖片可見雖然鏡頭模組與上代14 Ultra一樣也是一個大圓形，但15 Ultra的鏡頭排列則為「上一下三」的左右不對稱。外媒亦傳小米15 Ultra將會配備6.7吋LTPO OLED微曲屏幕、Snapdragon 8 Elite晶片、 6,000 mAh電池容量、90W有線充電及80W無線充電。
實際售價雖然尚未有消息，但盧偉冰預告小米15系列將會比上代＄3,999的價錢更貴，至於加價多少，唯有等待小米在10月29日晚上7時的發布會公布了。