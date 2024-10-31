友和雙11狂歡閃購優惠低至1折　滙豐卡買iPad、PS5、Switch及Dyson產品$2000再減$150

友和YOHO雙11購物節於10.31正式開鑼，一連11日超筍閃購低至 1 折，滙豐信用卡客戶仲有折上折優惠，以及用優惠價$2000入手Apple iPad、PS5 Slim、Nintendo Switch、Dyson冷暖風機、Marshall、TCL等等精選產品。

劈價低至$11/$111/$1111 友和YOHO於10月31日至11月11日期間舉行11日激抵閃購，精選人氣皇牌低至1折，每日都有 $11、$111、$1111劈價產品，當中包括虎牌夢重力超輕不銹鋼真空保溫杯、Edifier TWS X2s真無線藍牙耳機及MSI IMMERSE GH20電競耳機等只售$11，記得留意優惠日期。

滙豐信用卡再減 滙豐信用卡客戶於友和YOHO網店買滿$2000，憑優惠碼「HSBC2024」馬上減$150，更可尊享均一價$2000搶暢銷產品，每晚凌晨00:00開搶。抵買產品包括Apple iPad 10.9” (10th Gen) 64GB Wi-Fi 平板電腦、PS5 Slim、Nintendo Switch、Dyson Hot + Cool AM09風扇暖風機、Foreo UFO 3彩光水份面膜儀、Sharp AX-1250R三合一纖巧蒸氣焗爐等等。