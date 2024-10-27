yuu會員「使1蚊賺2分」 惠康/萬寧/IKEA/KFC享限時優惠！賺9x積分/優惠價換購指定商品

yuu再度推出消費優惠！即日起至11月5日，yuu「全城大變2」為各位yuu會員送上限時雙倍yuu積分活動，於全城超過90個合作品牌商戶消費，都能賺取雙倍yuu積分，相當於花$1賺2分！活動涵蓋家品、日用品、健與美產品、傢俬、美食及旅遊產品等各方面。另外各合作商戶惠康、萬寧、KFC等亦同時推出限時精選優惠。

限定 12 日！ yuu 會員消費即賺雙倍積分

yuu的合作夥伴涵蓋衣、食、住、行各個方面，隨處隨時賺取雙倍積分！記得到惠康、Market Place、萬寧、7-Eleven及IKEA購買家品、日用品及健與美產品；想品嚐各國美食，亦可以到KFC、Pizza Hut、PHD及美心集團旗下食肆，邊吃邊賺積分！更有「yuu保險」提供全面保障，一站式滿足各位市民需要；將近年尾，有不少市民都計劃旅行，「yuu旅遊」讓會員可透過yuu應用程式預訂全球酒店及旅遊體驗，邊玩邊賺積分。

恒生 enJoy 卡獨家尊享 最高賺取 9 倍積分

活動期間，使用已綁定yuu應用程式的enJoy卡於指定合作夥伴消費，可賺取限時額外積分，全年最高可達9倍積分。