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生活
2024-10-27 14:00:00

yuu會員「使1蚊賺2分」 惠康/萬寧/IKEA/KFC享限時優惠！賺9x積分/優惠價換購指定商品

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yuu會員「使1蚊賺2分」 惠康/萬寧/IKEA/KFC享限時優惠！賺9x積分/優惠價換購指定商品

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yuu再度推出消費優惠！即日起至115日，yuu「全城大變2」為各位yuu會員送上限時雙倍yuu積分活動，於全城超過90個合作品牌商戶消費，都能賺取雙倍yuu積分，相當於花$12分！活動涵蓋家品、日用品、健與美產品、傢俬、美食及旅遊產品等各方面。另外各合作商戶惠康、萬寧、KFC等亦同時推出限時精選優惠。

限定12日！yuu會員消費即賺雙倍積分

yuu的合作夥伴涵蓋衣、食、住、行各個方面，隨處隨時賺取雙倍積分！記得到惠康、Market Place、萬寧、7-ElevenIKEA購買家品、日用品及健與美產品；想品嚐各國美食，亦可以到KFCPizza HutPHD及美心集團旗下食肆，邊吃邊賺積分！更有「yuu保險」提供全面保障，一站式滿足各位市民需要；將近年尾，有不少市民都計劃旅行，「yuu旅遊」讓會員可透過yuu應用程式預訂全球酒店及旅遊體驗，邊玩邊賺積分。

恒生enJoy卡獨家尊享 最高賺取9倍積分

活動期間，使用已綁定yuu應用程式的enJoy卡於指定合作夥伴消費，可賺取限時額外積分，全年最高可達9倍積分。

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恒生enJoy卡獨家尊享 最高賺取9倍積分

yuu合作夥伴限時精選優惠

驚喜一浪接一浪，「全城大變2」活動期間，yuu合作夥伴更推出限時精選優惠，於初秋盡情掃貨，省更多錢，賺更多積分。

yuu合作夥伴限時精選優惠一覽：

合作夥伴 精選優惠
惠康/Market Place 購買零食類產品及新鮮提子，即可賺取9x 積分。
萬寧 以會員價$154即可購買一件Hada Labo 肌研 Premium 特濃緊緻保濕晚霜/面霜 50 克。(優惠之有效期為2024年10月25日至2024年10月31日)
IKEA 購買 SÖTRÖNN 32厘升杯，即享額外 95 折優惠（原價 $39.9，本週限時優惠價 $29.9）
KFC 惠顧指定桶飯餐，即可賺取3x積分。
Pizza Hut 以$12購買蘑菇忌廉雞湯一客。
PHD 以$25購買 6 件香脆火腿芝士條（只限店內兌換）。
美心西餅 購買至尊排包，即可賺取額外1,000積分。
富衛香港 投保富衛尊衛您醫療計劃，每HK$1保費可賺取2x積分+，兼獲額外高達50,000 積分。
FARFETCH 經yuu時尚於FARFETCH網購，可賺取5x積分。

 

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