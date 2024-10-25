SOGO感謝祭2024｜香水套裝及名牌手袋推介 ISSEY MIYAKE香水低至半價【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於10月25日至11月24日舉行，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！
崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：
日期：2024年10月10日 至11月24日
網店預售：2024年10月10日至10月24日
Part 1：2024年10月25日至11月10日
Part 2：2024年11月11日至11月24日
地點：銅鑼灣門市及eStore網店
SOGO Thankful Week 感謝祭2024優惠攻略｜網店預購優惠碼
SOGO網店舉行獨家預購於即日起至10月24日舉行，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享$60折扣優惠；單一購物滿淨值$3,200，憑優惠碼「TW120」即享$120折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。
滿$1,800享$60折扣優惠 優惠碼「TW60」
滿$3,200享 $120折扣優惠 優惠碼「TW120」
SOGO感謝祭2024網站連結
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