SOGO感謝祭2024｜必買護膚套裝 Cle de Peau減$3,200/SK-II神仙水54折【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO感謝祭2024｜必買護膚套裝Cle de Peau減$3,200【內附優惠碼】(持續更新)

SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於10月25日至11月24日舉行，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！ 崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點 日期：2024年10月10日 至11月24日 網店預售：2024年10月10日至10月24日 Part 1：2024年10月25日至11月10日 Part 2：2024年11月11日至11月24日 地點：銅鑼灣門市及eStore網店 SOGO感謝祭2024網站連結

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SOGO Thankful Week 感謝祭 2024 優惠攻略｜網店預購優惠碼 SOGO網店舉行獨家預購於即日起至10月24日舉行，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享$60折扣優惠；單一購物滿淨值$3,200，憑優惠碼「TW120」即享$120折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。 SOGO Thankful Week 感謝祭 2024 優惠碼 滿$1,800享$60折扣優惠 優惠碼「TW60」 滿$3,200享 $120折扣優惠 優惠碼「TW120」

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SOGO 感謝祭護膚套裝推介｜ CLARINS 皇牌精華 1+1 套裝 $1,330 ( 價值 $2,130) ．賦活雙精華 75ml ．[送] 煥顏緊緻日霜 50ml (10月26日限定，每名會員限購一套)

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SOGO 感謝祭護膚套裝推介｜ Chantecaille 鑽石面膜 + 皇牌組合 $2,050 ( 價值 $3,185) ．升級版鑽石面膜+ 50ml ．升級版鑽石面膜+ 15ml ．鑽石乳液+ 8ml ．精美化妝袋 (款式隨機) 1pc 10月27日限時精選

SOGO 感謝祭化妝品套裝推介｜ SHISEIDO ULTIMUNE 皇牌免疫力精華組合 $1,050 ( 價值 $2,270) ．ULTIMUNE皇牌免疫力精華75ml及10ml x 2件 ．SHISEIDO EUDERMINE曙光精華水70ml ．VITAL PERFECTION極上紅花緊緻雪紡霜15ml ．VITAL PERFECTION賦活瞬效提拉眼膜1對 ．淨肌防禦潔面泡沬15ml ．精華水專用壓縮面膜紙套裝1盒

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SOGO 感謝祭護膚套裝推介｜ KANEBO 賦活煥肌緊緻精華套裝 $890( 價值 $1,479) 最近才推出的極光瓶，採用獨家創新融合技術，配合嚴選天然植物萃取物，滲透力直達真皮層，解決肌膚問題，由內而外喚活細胞能量之源。實現喚活肌膚幸福感的8大功效，包括柔軟、嫩滑、飽滿、緊緻、水潤、光澤、勻淨、剔透，全方位抗衰老。 ．賦活煥肌緊緻精華 60mL (貨裝) ．修護精華露 15mL ．滋潤日霜 8mL ．滋潤晚霜 8mL ．抗齡緊塑提拉精華液 6.4mL

SOGO 感謝祭護膚套裝推介｜ Caudalie 皇后水亮白透潤美顏套裝 $760 ( 價值 $1,505) 王牌的全能精華級噴霧「皇后水」及全面修復初老痕跡、對抗氧化及皺紋的提昇緊緻精選，極速改善及預防肌膚初老跡象，並提升肌膚光澤和透亮度，瞬間綻放年輕透亮光感。 套裝包括： ．葡萄籽活性爽膚水100ml 兩支 ．葡萄籽活性爽膚水30ml ．葡萄籽潔面泡沫50ml ．葡萄蔓抗黑眼圈眼霜 5ml ．白藜蘆醇提昇緊緻精華 10ml ．白藜蘆醇提昇緊緻絲漾面霜 15ml ．精美化妝袋

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SOGO 感謝祭護膚套裝推介｜ THE WHOO 秘貼 煥能修護精華套裝 $1,000 ( 價值 $3,071) ．秘貼 煥能修護精華 50ml, 20ml & 10ml ．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養液 25ml ．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養乳 25ml ．天氣丹 光耀煥活緊顏滋養霜 10ml ．秘貼 循環修護肌底精華 15ml ．秘貼 自潤修護面霜 10ml ．秘貼 循環面膜 4片

SOGO感謝祭護膚套裝推介｜THE WHOO秘貼 煥能修護精華套裝 $1,000 (價值$3,071)

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