SOGO感謝祭2024｜必買化妝品套裝 49折入手YSL氣墊粉底及唇膏【內附優惠碼】 (持續更新)

SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於10月25日至11月24日舉行，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！ 崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點： 日期：2024年10月10日 至11月24日 網店預售：2024年10月10日至10月24日 Part 1：2024年10月25日至11月10日 Part 2：2024年11月11日至11月24日 地點：銅鑼灣門市及eStore網店

SOGO Thankful Week 感謝祭 2024 優惠攻略｜網店預購優惠碼 SOGO網店舉行獨家預購於即日起至10月24日舉行，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享$60折扣優惠；單一購物滿淨值$3,200，憑優惠碼「TW120」即享$120折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。 滿$1,800享$60折扣優惠 優惠碼「TW60」 滿$3,200享 $120折扣優惠 優惠碼「TW120」 SOGO感謝祭2024網站連結

SOGO Thankful Week 感謝祭2024優惠攻略｜網店預購優惠碼

SOGO 感謝祭 2024 ｜ shu uemura x TASAKI 節日限定系列美妝套裝 $985 ( 價值 $1,296) 購買節日限定系列眼影組合 + 節日限定系列絹感潤護水光唇釉 送： ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油** 50ml unlimited 無限輕透持妝粉底液 5ml 迷你無色限絹感唇釉 1g

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SOGO 感謝祭化妝品套裝推介｜ Prada 至色持久唇妝體驗套裝 $480 ．Monochrome至色持久啞緻唇膏B02 1.3g ．Monochrome至色持久啞緻唇膏B03 1.3g ．Prada Balm冰藍變色護唇膏1.3g 10月25日限定

SOGO 感謝祭化妝品套裝推介｜ RMK 純色風四色眼影盤套裝 $440( 價值 $640) 四色眼影盤套裝，一抹呈現細膩透澤感，配上不同色調疊塗，輕鬆打造層次感眼妝。套裝包括自選四色眼影盤、隔離霜、粉底液及防水眼唇卸妝液旅行裝，打造層次豐富的秋冬迷人妝容！ ．純色風四色眼影盤 (貨裝) ．防水眼唇卸妝液 50mL x 2件 ．水漾隔離霜 3mL ．原美零瑕絲絹粉底液 3mL (指定色號 #102)

SOGO 感謝祭化妝品套裝推介｜ ARMANI beauty 設計師光感修護粉底液套裝 $655 ( 價值 $1,234) ．設計師光感修護粉底液 30ml ．設計師光感修護粉底液 5ml x 2 ．鏡光水漾唇蜜 #01 1.5ml ．迷你絲光輕透氣墊修護粉底 1.7g ．ARMANI 設計師粉底掃

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SOGO 感謝祭化妝品套裝推介｜ YSL Beaut é 氣墊粉底唇膏套裝 $1,015 -$1,075( 價值 $2,060-$2,120) 購買任何氣墊粉底 及 補充裝或唇膏，送： ．微精華保濕盈露30ML ．美顏絕密絲緞補濕底霜5ML X2 ．夜間修復精華7ML ．迷你絕色唇膏 ．YSL BEAUTÉ 化妝鏡 ．YSL BEAUTÉ 化妝袋

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SOGO 感謝祭化妝品套裝推介｜ Laura Mercier No.1 皇牌定妝蜜粉套裝 $380 ( 價值 $765) ．柔光透明蜜粉 (貨裝) ．天鵝絨粉撲 (貨裝) ．迷你純淨無瑕精華遮瑕液 - 指定色號 ．迷你極致潤色胭脂 - 指定色號 10月27日限定

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SOGO 感謝祭化妝品套裝推介｜ TOM FORD BEAUTY 奢光幻魅光影組合 $1,435 ( 原價 $1,940) ．奢光幻魅光影組合 ．光影柔霧粉餅 ．限量版光影盤 ．經典幻魅唇膏 (指定色號)

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SOGO 感謝祭化妝品套裝推介｜ CHARLOTTE TILBURY 王牌眼唇美妝套裝 $755-$800 ( 價值 $1,083-$1,128) ．自選唇膏產品 ．自選四色奢彩眼影盤 5.2g ．迷你明眸盈密睫毛膏 2ml ．迷你輕盈無瑕蜜粉 0.8g - FAIR ．魔法水晶能量精華3.6ml ．星光放閃化妝包

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