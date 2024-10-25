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2024-10-25 17:28:00

SOGO感謝祭2024｜必買化妝品套裝 49折入手YSL氣墊粉底及唇膏【內附優惠碼】(持續更新)

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SOGO Thankful Week 2024崇光感謝祭將於1025日至1124日舉行，這個半年一度的購物盛事，絕對是是入手平貨的好機會，包括家電、化妝品、護膚品及手袋等，如果想抵上加抵，記得留意崇光推出的優惠，可以折上折，又可以為信用卡儲分！

崇光感謝祭 SOGO Thankful Week 日期及地點：

日期：20241010 1124

網店預售：20241010日至1024

Part 120241025日至1110

Part 220241111日至1124

地點：銅鑼灣門市及eStore網店

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SOGO Thankful Week 感謝祭2024優惠攻略｜網店預購優惠碼

SOGO網店舉行獨家預購於即日起至1024日舉行，預購期間，凡於崇光網店單一購物滿淨值 $1,800，憑優惠碼「TW60」即享$60折扣優惠；單一購物滿淨值$3,200，憑優惠碼「TW120」即享$120折扣優惠。要留意的是，每張訂單僅可使用1個優惠碼。

滿$1,800$60折扣優惠 優惠碼「TW60

滿$3,200 $120折扣優惠 優惠碼「TW120

SOGO感謝祭2024網站連結

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SOGO Thankful Week 感謝祭2024優惠攻略｜網店預購優惠碼

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SOGO感謝祭2024shu uemura x TASAKI 節日限定系列美妝套裝 $985 (價值$1,296)

購買節日限定系列眼影組合 + 節日限定系列絹感潤護水光唇釉

送：          

ultime8 琥珀山茶花養膚潔顏油** 50ml

unlimited 無限輕透持妝粉底液 5ml

迷你無色限絹感唇釉 1g

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SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜Prada至色持久唇妝體驗套裝 $480

Monochrome至色持久啞緻唇膏B02 1.3g

Monochrome至色持久啞緻唇膏B03 1.3g

Prada Balm冰藍變色護唇膏1.3g

1025日限定

SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜Prada至色持久唇妝體驗套裝 $480

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SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜RMK純色風四色眼影盤套裝 $440(價值$640)

四色眼影盤套裝，一抹呈現細膩透澤感，配上不同色調疊塗，輕鬆打造層次感眼妝。套裝包括自選四色眼影盤、隔離霜、粉底液及防水眼唇卸妝液旅行裝，打造層次豐富的秋冬迷人妝容！

．純色風四色眼影盤 (貨裝)

．防水眼唇卸妝液 50mL x 2

．水漾隔離霜 3mL

．原美零瑕絲絹粉底液 3mL (指定色號 #102)

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SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜ARMANI beauty 設計師光感修護粉底液套裝 $655 (價值$1,234)

．設計師光感修護粉底液 30ml

．設計師光感修護粉底液 5ml x 2

．鏡光水漾唇蜜 #01 1.5ml

．迷你絲光輕透氣墊修護粉底 1.7g

ARMANI  設計師粉底掃

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SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜ARMANI beauty 設計師光感修護粉底液套裝 $655 (價值$1,234)

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SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜YSL Beauté 氣墊粉底唇膏套裝 $1,015 -$1,075(價值$2,060-$2,120)

購買任何氣墊粉底 補充裝或唇膏，送：

．微精華保濕盈露30ML

．美顏絕密絲緞補濕底霜5ML X2

．夜間修復精華7ML

．迷你絕色唇膏

YSL BEAUTÉ 化妝鏡

YSL BEAUTÉ 化妝袋

SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜YSL Beauté ​​​​​​​氣墊粉底唇膏套裝 $1,015 -$1,075(價值$2,060-$2,120)

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SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜Laura Mercier No.1皇牌定妝蜜粉套裝 $380 (價值$765)

．柔光透明蜜粉 (貨裝)

．天鵝絨粉撲 (貨裝)

．迷你純淨無瑕精華遮瑕液 - 指定色號

．迷你極致潤色胭脂 - 指定色號

1027日限定

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SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜Laura Mercier No.1皇牌定妝蜜粉套裝 $380 (價值$765)

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SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜TOM FORD BEAUTY 奢光幻魅光影組合 $1,435 (原價$1,940)

．奢光幻魅光影組合

．光影柔霧粉餅

．限量版光影盤

．經典幻魅唇膏 (指定色號)

SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜TOM FORD BEAUTY 奢光幻魅光影組合 $1,435 (原價$1,940)

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SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜CHARLOTTE TILBURY 王牌眼唇美妝套裝 $755-$800 (價值$1,083-$1,128)

．自選唇膏產品

．自選四色奢彩眼影盤 5.2g

．迷你明眸盈密睫毛膏 2ml

．迷你輕盈無瑕蜜粉 0.8g - FAIR

．魔法水晶能量精華3.6ml

．星光放閃化妝包

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SOGO感謝祭化妝品套裝推介｜CHARLOTTE TILBURY 王牌眼唇美妝套裝 $755-$800 (價值$1,083-$1,128)

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