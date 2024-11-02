Pokemon首度登陸Pizza Hut 巨蝦王、香蔥鴨火山批新登場！全港3間主題店/入手別注版Pikachu特典卡

召集各位寵物小精靈訓練家！Pokemon首度登陸Pizza Hut，一眾人氣角色Pikachu、妙蛙種子、小火龍、傑尼龜等齊齊來到香港與大家見面。除了全港開設限定3間主題店外，Pizza Hut更推出全新巨蝦王火山批、香蔥鴨火山批以及一系列打卡主題美食。另外更送出別注版PTCG Pikachu特典卡以及朱&紫擴充包，Hut Rewards會員更有機會換走特別版精品，各位粉絲千萬不要錯過，即睇內文了解詳請。

期間限定主題美食登場 由即日起，全線Pizza Hut推出一系列首次登場的打卡主題美食，包括滿足視覺及味覺的「巨蝦王火山批配蟹棒酸忌廉熔岩醬」、「香蔥鴨火山批配川椒酸忌廉熔岩醬」、「焦糖脆炸波波」等，更有超吸晴的和風蛋包飯，Pizza Hut首度推出蛋包飯，以Pokemon立體造型陶瓷碟盛載，造型可愛。同時亦推出兩款泡泡特飲，俘虜一眾Pokemon鐵粉的心！

免費隨主題美食附送 Pokemon 造型禮品 無論是堂食還是外賣，Pizza Hut更為不同主題美食設計融入Pokemon元素的包裝及食具，在推廣期間購買期間限定餐目的兩款指定特色飲品，即可獲得Pokemon杯墊（只限堂食：共一套4款，隨機附送一款）或杯套（只限外賣訂購/第三方外賣平台；共2款，按特飲味道附送），杯墊上分別印有Cute爆的Pikachu和妙蛙種子、小火龍、傑尼龜，而杯套就有歌喉了得的胖丁和呆萌呆萌的可達鴨。更有兩款Pokemon主題外賣Pizza盒、Pizza插牌等等，以彩色精美印刷為各位送上美味Pizza！

特別版 Pokemon TCG 「 Pikachu 特典卡」 + 最新擴充包 顧客凡於推廣期間購買任何超爆發火山批套餐（2-3人套餐或4-5人套餐），更可獲贈熱爆全城的寶可夢集換式卡牌遊戲「Pikachu特典卡」1張，以及朱&紫擴充包「超電突圍」1包，數量有限，送完即止，各位訓練家記得一定要搶先入手最新卡牌！

Hut Rewards 會員專屬《 Pokemon 》靚爆精品 由即日起至2025年1月15日，Huts Rewards會員只要惠顧滿$100或以上，即可加購一系列實用精美的《Pokemon》精品（每單惠顧滿$100最多可換購兩件精品），包括Pokemon立體造型陶瓷碟、Pokemon不鏽鋼冷熱保溫杯及3合1咕𠱸旅行頸枕，全部都萌力十足，讓Pokemon成為你日常的好夥伴！訓練家們快來把Pokemon精品通通帶回家吧！

Pokemon 3 間主題店登陸港九新界 3間分別位於港九新界的Pizza Hut分店搖身一變，化身成充滿活力的《Pokemon》主題店。主題店內每個角落都充滿驚喜打卡位，一邊享受Pizza Hut的美食，一邊蒐集Pokemon，再盡情沉浸在Pokemon的可愛氛圍中，踏上成為Pokemon大師的冒險之旅！ 地址： 香港區 - 鰂魚涌康怡廣場3樓T1號舖 九龍區 - 鑽石山荷里活廣場3樓321號舖 新界區 - 屯門華都花園3樓1A號舖