M+慶祝開幕3周年 11月10日免費開放標準門票展覽及免費節目

文化博物館M+將於11月迎來開幕3周年。為答謝公眾支持，M+宣布於2024年11月10日（星期日）提供特別安排免費開放標準門票展覽及公眾節目，包括位於博物館B2層展演空間的「A.A.村上：浮游之境」、B2層潛空間「傅丹創意現場：野口勇的『光』」。此外，M+將於此特別日子提供免費公眾活動，包括於大台階放映節目《貝聿銘：築起現代中國》、《山中的美術館》及《凝視的鏡頭》、「親子自主活動：時裝拼圖工作坊」、標準門票展覽的焦點短講及導賞團。

M+於11月10日（星期日）的開放時間為10:00至18:00，訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽和參加免費公眾活動，毋須提前預約。當日博物館的部分出入口將會關閉，如欲免費參觀M+的訪客只可於藝術廣場入口進入博物館。為確保訪客能獲得優質的參觀體驗，館方會視乎當日情況限制進入博物館的人數，訪客可能需要在入口外按照工作人員的指示排隊輪候入場，博物館會在16:00「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀。 M+會員、贊助人以及持票人士或準備於現場購票參觀特別展覽「貝聿銘：人生如建築」和「郭培：藝想天開」的訪客，可於藝術公園入口排隊入場。持當天特別展覽門票的訪客，可免費到訪位於博物館11樓、平日僅供M+會員及贊助人享用的M+會館。

現正展示的作品包括位於博物館B2層展演空間的「A.A.村上：浮游之境」、B2層潛空間「傅丹創意現場：野口勇的『光』」，以及位於LG層的多媒體中心將會如常免費開放。為配合M+戲院節目「徐克：天馬行空的先驅」，並回顧徐克對香港電影的深遠影響，《金刀情俠》（1978）現於M+多媒體中心提供免費觀看。此外，M+將於此特別日子提供免費公眾活動，包括於大台階放映節目《貝聿銘：築起現代中國》、《山中的美術館》及《凝視的鏡頭》、「親子自主活動：時裝拼圖工作坊」、標準門票展覽的焦點短講及導賞團。

M+ 出版《 M+5 行》

為紀念M+開幕三周年，M+將出版《M+5行》。此書猶如口袋裏的博物館，當中刊載的近200幅照片，涵蓋二十和二十一世紀的視覺藝術、設計及建築和流動影像作品。本書以東方思想中的五行學說為中心，以雋永諧趣的方式將亞洲及世界其他地方的視覺文化濃縮於其中。

M+ 三周年特別商品及購物優惠

M+本店從博物館的視覺形象中汲取靈感，推出一系列以博物館獨特的色彩組合為主題的M+源想系列全新產品，包括M+ Monogram圖案單肩袋、鑰匙扣、地毯和磁石。於11月8日（星期五）至11月17日（星期日）優惠活動期間，精選M+展覽商品和M+出版物提供七折優惠。此外，M+會員購物滿淨值港幣500元，可免費獲贈可摺疊購物袋乙個。