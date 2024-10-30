Luna Cake蛋糕買一送一！14週年感謝祭快閃限定一日/全新麻糬熔岩雙層芝士蛋糕都享優惠

Luna Cake舉行14週年慶感謝祭，推出快閃一日買一送一優惠！限定今日(30日)於官網eShop購買人氣款式蛋糕，即額外再送多一個！款式及口味均可自由選擇，即睇內文了解。

凡於10月30日到 Luna Cake官方eShop 購買任何購買任何北海道雙層芝士蛋糕 (5吋)、麻糬熔岩芝士蛋糕、巴斯克芝士蛋糕或日本贅沢卷蛋1個，即額外贈送多1個。贈送的蛋糕款式及口味均可自由選擇，優惠將以正價計算，並將按售價較高者收費。

多款人氣蛋糕都可享此一優惠，包括經典皇牌北海道雙層芝士蛋糕，以及全新登場的麻糬熔岩芝士蛋糕，多款口味都可以選購！

官方eShop購買贈送之蛋糕一律僅以換領劵形式送出，11月中就可以取貨！數量有限，送完即止。