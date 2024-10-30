LOG-ON推多款聖誕迪士尼精品 人氣彼思角色化身達摩公仔 反斗奇兵/怪獸公司/熊抱青春記

由11月2日至11月28日期間， LOG-ON搶先在銅鑼灣時代廣場推出《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋 》，各款可愛人氣彼思角色化身達摩，為大家在聖誕時求得幸運。活動期間購買迪士尼∙彼思達摩帆布袋，均送迪士尼∙彼思圓夢達摩刺繡襟章三個，粉絲可以與心愛的迪士尼∙彼思角色打造獨一無二的開運布袋，隨身帶着好運。

特別聖誕樹陪你過好運聖誕 另外，LOG-ON獨設的「彼思達摩聖誕樹」，迪士尼粉絲可以在樹上掛滿各種的迪士尼∙彼思達摩減壓捏捏球吊飾及迪士尼∙彼思達摩毛絨吊飾公仔，讓彼思達摩點綴聖誕氣氛。系列產品包括38cm的咕𠱸、達摩造型的減壓捏捏球吊飾和毛絨吊飾公仔，還有文具及旅行用品，讓彼思達摩陪伴你度過每個好運時刻。

活動期間，凡購買迪士尼∙彼思達摩帆布袋，均送迪士尼∙彼思圓夢達摩刺繡襟章三個，打造獨一無二的開運布袋，隨身帶着好運。 除了可愛的彼思達摩精品外，LOG-ON身為「一站式節日送禮聖地」，同時精選超過150種熱門卡通人物，包括人氣極高的Chiikawa、LuLu豬及mofusand，必定引起一番搶購熱潮。

LOG-ON 聖誕呈獻：《FUNTASTIC! 迪士尼∙彼思圓夢達摩部屋》 日期：11月2日至11月28日 時間：10:30am–10:00pm 地點：銅鑼灣 時代廣場B1地庫 更多詳情可瀏覽LOG-ON網站