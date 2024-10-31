Klook雙11優惠 送日本來回機票/$11自助餐/海洋公園買一送一(附開搶連結+日期時間)

Klook雙11日日大派旅遊優惠！由11月1至11日一連11日，Klook推出5大瘋搶優惠！每日兩時段大派$11及買一送一優惠，包括$11機場快綫、$11本地自助餐以及玩樂門票買一送一。活動其間更有抽獎活動，有機會羸取日本多個地方的來回機票！即睇詳請了解多個活動開搶時間。
每日大派抵Deal時間表
雙十一活動期間大派抵Deal，率先睇11月1至4日必搶優惠！每日2個時段(11AM以及9PM)開售優惠：
11月1
12AM：快閃第二位$11｜朗廷酒店The Food Gallery自助晚餐
自助午餐｜冰鎮海鮮、烤牛肉：兩人低至HK$438起（人均HK$219；原價：HK$854）
自助晚餐｜和牛、冰鎮海鮮：兩人低至HK$823起（人均HK$411.5；原價：HK$1,624）
適用日期：2024年11月4日至12月30日
單程香港站：只需HK$11（原價：HK$110）
適用日期：2024年11月1日至12月27日
11AM：快閃第二位$11｜香港西環萬怡酒店MoMo Cafe自助晚餐
自助晚餐｜任飲生啤、12款Movenpick 雪糕：兩人只需HK$669（人均HK$334.5；原價：HK$1,206）
適用日期：2024年11月2至11月30日
11AM：限量第二位$11｜Kiztopia 室內遊樂場門票 將軍澳中心｜新城市廣場
120分鐘入場門票(1大1小)：只需HK$239（人均HK$119.5；原價：HK$456）
適用日期：2024年11月1至12月15日
11AM：限量第二位11｜Bouncetopia by Kiztopia（啟德AIRSIDE）
90分鐘入場門票(1大1小)：只需HK$179（人均HK$119.5；原價：HK$336）
適用日期：2024年11月1至12月15日
標準門票：只需HK$428（人均：HK$214；原價：HK$856）
適用日期：2024年11月1日至2025年1月6日
9PM：限時三位只需$1,111｜陶源酒家2小時無限任食大閘蟹放題
2小時任食大閘蟹、片皮鴨放題：只需HK$1,111（人均；HK$370；原價：
HK$1,752）
*Klook 預訂專享蟹粉鍋巴及蟹粉小籠包
適用日期：2024年11月2至11月30日
平日早場「海洋探游+海洋科普教育之旅」2小時體驗：只需HK$168（人均：HK$84；原價：HK$336）
適用日期：2024年11月1至12月31日
9PM：買一送一｜PowerPlay Arena - 極速飄移體驗
買HKD300送HKD300遊戲代幣[適用於全場遊戲機]：只需HK$300（原價：HK$600）
適用日期：由預訂確認日期起計有效365日
11月2日
腿部精油spa 45分鐘：只需HK$11（原價：HK$314）
適用日期：2024年11月2日至12月31日
單人自助晚餐（週四）：只需HK$11（原價：HK$249）
適用日期：2024年11月2日至12月31日
城堡客房1間1晚：只需HK$11（原價：HK$1,079）
適用日期：2024年11月2日至12月31日（星期五、六、聖誕節假期不適用）
高級海景房1間1晚：只需HK$11（原價：HK$1,388）
適用日期：2024年11月2日至11月30日（2024年11月11日至2024年11月16日不適用）
基礎門票- 成人：只需HK$212（人均：HK$101，原價：HK$424）
適用日期：2024年11月2日至11月30日
入場門票：只需HK$387（人均：HK$193.5，原價：HK$860）
適用日期：2024年11月1日至11月30日
新手試飛套票：只需HK$776（人均：HK$388，原價：HK$1,552）
適用日期：即日起至2024年11月30日
9PM：$11｜「澳門飛索」世界首個沉浸式城市高空滑索娛樂景點
飛索門票一張：只需HK$11（原價：HK$338）
適用日期：2024年11月7日至2024年12月31日
11月3日
11AM：$11｜Cool Data Sim 4G/5G日本數據sim卡（香港機場領取）
只需HK$11（原價：HK$50）
11AM：$11｜Cool Data Sim 4G/5G韓國數據sim卡（香港機場領取）
只需HK$11（原價：HK$45）
11AM：$11｜Cool Data Sim 4G台灣數據sim卡（香港機場領取）
只需HK$11（原價：HK$48）
11AM：$11｜Cool Data Sim 泰國Happy349 4G無限數據Sim卡（香港機場領取）
只需HK$11（原價：HK$55）
適用日期：2024年11月3日至12月31日
11月4日
11AM：買一送一｜海洋公園萬豪酒店海岸酒廊 泰國風情燒烤風味自助晚餐
燒烤自助晚餐：只需HK$802（人均：HK$401，原價：HK$1,470）
適用日期：2024年11月5日起至11月30日
自助晚餐：只需HK$934（人均：HK$467，原價：HK$1,712）
*免費享用兒童遊樂天地
適用日期：2024年11月5日起至11月30日（星期一至五適用）
360大嶼山文化探索深度遊（水晶車廂- 成人）：只需HK$560（人均：HK$280，原價：HK$1,120）
適用日期：2024年11月4日起至11月30日（星期二、四不適用）
11月4日
9PM：$1,111｜香港富麗敦海洋公園酒店按摩及SPA體驗- 富麗敦水療中心
低至44折！抗氧化補濕面部護理/男士面部護理60分鐘+ 溫熱水療設施：
只需HK$1,111（原價：HK$2,518）
低至25折！24K黃金抗衰老面部護理60分鐘+ 溫熱水療設施：只需HK$1,111（原價：HK$4,501）
適用日期：由預訂確認日期起計有效60日
9PM：$1,111｜香港沙田凱悅酒店- Melo Spa水療中心
低至49折！半天排毒香薰之旅—排毒香薰浴及深層肌肉按摩+ 健身中心全日通行證：只需HK$1,111（原價：HK$2,250）
*4小時免費泊車1輛
適用日期：由預訂確認日期起計有效90日
每日2次終極獎賞
於雙十一推廣活動期間，每日早上11時及晚上11時兩個時段，最快消費滿HK$5,000的Klook會員即中獎！每個時段得獎者1名，獎賞十分豐富，禮品總值高達HK$50,000，包括有香港快運東京、大阪、名古屋、廣島及高松來回機票各一套。
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買得多賞更多 即時回贈
於雙十一推廣活動期間（11月1-11日）消費更有即時回贈優惠，優惠碼將會於消費後經電郵發放，使用期限至2024年12月31日。每人於活動期間只可享用優惠1次。數量有限，先用先得！ 消費滿HK$500會送多HK$50；消費滿HK$1,000會送多HK$100。
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