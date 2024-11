Kkday雙11大折日 主題樂園買一送一/羸住宿機票/指定時段送$111

消費龍虎榜 贏取機票及酒店住宿

即日起至11月11日 期間,累積消費額最高頭1,000名KKday會員,即有機會獲得越南富國島5日4夜五星級酒店住宿連機場接送、香港來回曼谷機票或 本地護膚品牌WULT皇牌面膜套裝,活動獎品總值約HK$150,000!龍虎榜每日中午12時於「11.11 大折日」推廣頁更新(截至前一日累積最高消費額)。

即睇獎品:

第一名:越南富國島5 日4 夜五星級酒店住宿連機場接送

- 2晚Sailing Club Signature Resort私人泳池別墅連早餐

- 2晚Soul Boutique Hotel Phu Quoc Soul Delux房連早餐

第2、3名:大灣區航空香港來回曼谷機票連20kg 行李

*出發日期:2024年11月20 日至2025年4月20日

*機票未包稅稅項及附加費

第4 – 504名:Woke Up Like This (WULT) 皇牌面膜試用套裝 乙份

第505 – 604名:價值HK$50 KKday Points (即1,300Points)

第605 – 1000名:價值HK$20 KKday Points (即520Points)

每晚大派 $111 優惠碼

每晚11時正準時開搶!預訂任何本地吃喝玩樂及海外旅遊產品滿HK$1,111,輸入指定優惠碼,即減HK$111!數量有限,用完即止。

出發日期:即日至2024年12月31日

優惠碼每日不同,於推廣頁面每日發放:請按此

$200 減 $100 優惠碼

11月1日及8日晚上11時額外加推,預訂任何產品滿HK$200,輸入指定優惠碼,即減HK$100!

出發日期:即日至2024年12月31日

立即搶:請按此

雙 11 限定!每日瘋狂派 $100 優惠碼

11月11日全日狂派HK$100優惠碼!當日00:00、12:00、 15:00、18:00、21:00、23:00瘋狂發放HK$200 減HK$100優惠碼。預訂任何產品滿HK$200,輸入指定優惠碼,即減HK$100!

出發日期:即日至2024年12月31日

立即搶:請按此