IKEA雙11網上購物節 精選傢俬家飾低至6折/消費指定金額即減$400

雙11優惠一浪接一浪！即日起至11月14日，IKEA網店推出雙11網上限時優惠，精選多款傢俬家品低至六折。另外全單滿指定金額，輸入優惠碼即減$400，想入手大型傢俬就實啱用！即睇內文了解詳請。

優惠低至六折

多款精選家品現正低至六折發售，輕鬆提升家居收納和展示空間。踏入秋季天氣轉涼，是時候開始要換季，最適合手入多款儲物櫃去收納夏季衣物！

精選推介擁有大容量儲物空間且外型精緻的MUSKEN四格抽屜櫃，擺放在睡房非常合適。另有BEKANT活動貯物組合，便利又實用，是生活和工作上的好幫手；BEKANT層架組合能夠依個人喜好靈活調整儲物需求，輕鬆打造靈活的工作空間；而 DAJLIEN 活動几則方便移動到家中任何位置，隨手可得常用的傢品。

雙11限時優惠還有多款梳化可供選購，無論是小窩居還是大家庭，都能找到心儀的款式。