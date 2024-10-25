Häagen-Dazs聯乘KYUBI推兩款限定冰袋套裝 嬴走豐富禮品！KYUBI行李牌/買一送一優惠/現金券

秋冬來臨，正是與好友相聚舉辦節日派對的好時機，Häagen-Dazs首次與時尚品牌KYUBI合作，聯手推出兩款限量派對冰袋套裝！除了設計時尚吸晴外，裡面更有多款經典人氣雪糕產品，當中更有精選版套裝更有日版限定濃厚吉士雪糕三明治！兩款套裝均附有抽獎卡，有機會贏取KYUBI行李牌或優惠券等豐富產品，各位「生粉」絕不能錯過，即睇內文了解詳情。
Häagen-Dazs首度聯乘KYUBI推2款派對冰袋
全新的期間限定派對冰袋套裝共有「經典派對冰袋套裝」和「精選派對冰袋套裝」兩款已於即日起全線超市及便利店有售！冰袋設計時尚，適合各種場合，更可自由配搭當中的配件和掛飾，亦是「生粉」應援必備之物！
「經典派對冰袋套裝」的冰袋以標誌性的KYUBI CROSS及Häagen-Dazs字樣作設計，完美融合兩大品牌的元素；而「精選派對冰袋套裝」冰袋的設計概念來自日式「風呂敷」便當袋，袋上的和風花式圖案拼湊成KYUBI獨特的蓮花標誌。
兩款套裝均有六杯人氣迷你杯雪糕，「經典派對冰袋套裝」包含由朱古力脆皮包裹絲滑雪糕的脆皮雪糕批；而「精選派對冰袋套裝」則配以香脆威化夾著濃醇雪糕的雪糕三明治，當中更有首度於香港販售的濃厚吉士朱古力脆皮雪糕三明治。兩款冰袋套裝各有特色，買齊兩款盡享不同層次滋味！
經典派對冰袋套裝
- 曲奇呍呢嗱脆皮雪糕批80mL x 1
- 朱古力杏仁脆皮雪糕批80mL x 1
- 士多啤梨脆皮雪糕批80mL x 1
- 士多啤梨雪糕迷你杯100mL x 2
- 焦糖脆餅雪糕迷你杯100mL x 1
- 曲奇呍呢嗱雪糕迷你杯100mL x 1
- 呍呢嗱雪糕迷你杯 100mL x 1
- 比利時朱古力雪糕迷你杯 100mL x 1
精選派對冰袋套裝
- 日本版焦糖脆皮雪糕三明治60mL x 1
- 日本版伯爵奶茶脆皮雪糕三文治60mL x 1
- 日本版濃厚吉士朱古力脆皮雪糕三明治60mL x 1
- 朱古力雪糕迷你杯 75mL x 2
- 咖啡雪糕迷你杯75mL x 1
- 曲奇呍呢嗱雪糕迷你杯 75mL x 1
- 呍呢嗱雪糕迷你杯 75mL x 1
- 士多啤梨雪糕迷你杯 75mL x 1
一抽即中 贏取大獎「Häagen-Dazs™ x KYUBI行李牌」和豐富獎品
每個派對冰袋套裝均附上一張隨機抽獎卡，有機會贏取豐富獎品，包括Häagen-Dazs™與KYUBI聯名設計的限定版行李牌（共三款）。行李牌設計獨特，KYUBI角色更首次以掛飾形式亮相。三款行李牌將隨機發放，數量有限，KYUBI粉絲不要錯過集齊一套的機會！抽獎卡即抽即中，多買多中，獎品還包括Häagen-Dazs雙球雪糕買一送一優惠券及$15現金券，為您和好友的甜蜜時光增添驚喜和樂趣！
啟德AIRSIDE店期間限定KYUBI主題店
即日起至2024年11月8 日期間，Häagen-Dazs的啟德 AIRSIDE店更將化身限定KYUBI主題店，有巨型立體KYU及 KYUBI模型坐陣及多個打卡位，一眾粉絲絕對要趁機親臨合照！