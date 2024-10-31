Catalog聯乘本地人氣藝術品牌LeeeeeeToy 新推限定玩具掛飾/服飾系列+送大地之子斜孭袋

Catamisation Lab by Catalog與本地人氣藝術品牌LeeeeeeToy攜手推出首個限定系列「Travel the World」！是次合作帶來一系列玩具掛飾及服裝配飾，靈感來自 LeeeeeeToy 的大地之子，結合「Travel the World」主題，邀請大家一起探索世界。系列包括可獨立佩戴或自由拆卸組裝的玩具掛飾，如鞋扣、褲子掛飾、手袋掛飾等，讓各位發揮創意，打造獨一無二的「Travel OOTD」。此外，系列還推出圖案Tee、衛衣、卡套鑰匙扣及袋子，系列已於即日起於Catalog 指定門店及網店發售，即睇內文了解詳請。

「 Travel the World 」玩具掛飾系列 玩具掛飾系列共推出三款精品，讓你盡情發揮創意！首先是大地之子 Figure 公仔，絕對是收藏的首選。其次是大地之子大頭戒指，為你的裝扮增添可愛元素。最後是大地之子鞋鏈及鞋飾DIY套裝，內含透明扣鏈和大地之子迷你 Figure 連扣，讓你自由打造獨一無二的鞋扣、褲子掛飾、手袋掛飾等配件。 玩具掛飾系列於以下 CATALOG 門市及網店有售： 銅鑼灣時代廣場分店 銅鑼灣時代廣場6樓607-608號舖 旺角朗豪坊分店 旺角朗豪坊6樓02-05號舖 觀塘apm分店 觀塘apm創紀之城5期1樓L1-12號舖 新城市廣場分店 沙田新城市廣場一期5樓513號舖 太古城中心分店 太古城中心一期4樓404-405號舖 大埔超級城分店 大埔超級城B區2樓279號舖 將軍澳PopCorn分店 將軍澳 PopCorn 1樓 F49 號舖 葵芳新都會廣場分店 新界葵芳新都會廣場1樓121 號舖 元朗形點分店 新界元朗朗日路8-9號及元龍街9號形點 1樓 A143 號舖 澳門威尼斯人分店 澳門威尼斯人購物中心 3樓大運河街 812 號舖

「 Travel the World 」系列優惠 優惠一 購買三款指定 Leeeeee Toy 產品（包括 Figure 公仔、戒指以及 DIY 套裝），即可享組合價 $828！此外，以下指定 Catalog 門市更推出限量版禮盒裝，限量 20 盒。特別設計的限量版禮盒內含三款指定 Leeeeee Toy 產品，無論是送給摯愛還是作為收藏，都非常適合。 限量版禮盒裝於以下 CATALOG 門市限量發售： 旺角朗豪坊分店 旺角朗豪坊6樓02-05號舖 觀塘apm分店 觀塘apm創紀之城5期1樓L1-12號舖 優惠二 即日起，購買Catalog門市內任何Catalog x LeeeeeeToy系列產品並追蹤Catalog IG （@Cataloghk）或小紅書 （酷型乐 CATALOG）帳號，即可免費獲得 Catalog x LeeeeeeToy 「Travel the World」貼紙一包。數量有限，送完即止！ 優惠三 即日起買任何兩件產品，只要其中一款包括 Catalog x LeeeeeeToy 聯乘系列「Travel the World」產品，即可獲贈一個限量版大地之子圖案斜孭袋。*數量有限，送完即止。大地之子圖案的 Tote Bag 以黃色為主調，配上獨特的大地之子圖案，展現出活潑而富有個性的風格。 *於優惠期間每人及每張消費收據最多只可領取一次。

「 Travel the World 」服裝配飾系列 Catalog x LeeeeeeToy 聯乘系列「Travel the World」推出全新服裝及配飾產品，為熱愛環遊世界的你帶來更多獨特的穿搭選擇。系列以大地之子為設計靈感，首推黑色印花Tee，胸前呈現大地之子的頭像印花，後背呈現「Travel the World」系列圖案。此外，系列還推出黑白兩色衛衣，手袖處點綴著LeeeeeeToy 的 Logo，胸前展示全身大地之子圖案，背後設計有大地之子和彩虹元素，前口袋處附有釦子，可隨意搭配裝飾，例如大地之子迷你Figure。 配飾產品方面，首先推出大地之子黑色小袋，簡約又時尚，適合你的日常各款襯搭。此外，系列推出透明卡套鑰匙扣，不僅可用於存放卡片、零錢等物品，還可作為吊飾掛在袋上或大地之子衛衣上，展現時尚個性的象徵。 這一系列的設計不僅融合了 LeeeeeeToy 大地之子的獨特形象和風格，為穿搭增添了一份趣味和個性。無論是日常休閒還是出門旅行，產品都能讓你展現獨特的時尚態度，讓你在人群中脫穎而出。