2024秋冬「Glass Skin」風潮持續 水光感底妝產品 塑造健康透明玻璃美肌

2024年秋冬，歐美持續吹起「Glass Skin Base Makeup」風潮，所謂的玻璃肌「Glass Skin」，是來自韓語「유리 피부」一詞，直譯就是「玻璃肌」，指的是具有光澤、柔軟和透明感的肌膚，如玻璃般光滑，予人一種清新素肌、健康的感覺。想打造「玻璃肌」，除了要靠保濕精華和面膜外，不妨使用水光感的底妝產品，打做由內而外的光澤感！

Glass Skin 玻璃肌底妝產品推介｜ XOVĒ 亮肌潤色妝前霜 SPF30/PA++ 全方位養膚的妝前霜集護膚、調色、提亮與防曬四大功能於一身。特別加入陽桃葉萃取，有效提升肌膚彈性及抗皺效果；另加入矜貴蜂王漿萃取，高效保濕同時強化皮膚屏障，令肌膚水潤明亮。妝前霜質地輕薄如羽，可因應個人需要疊加分量，調整遮瑕效果。妝前霜備有3款原生色調，同時具備SPF30防曬系數阻隔紫外線，只需簡單取適量妝前霜，於臉上輕輕推開，令肌膚散發自然水漾光澤，綻放自然完美光芒。

Glass Skin玻璃肌底妝產品推介｜XOVĒ 亮肌潤色妝前霜 SPF30/PA++ $420/ 40ml

Glass Skin 玻璃肌底妝產品推介｜ NARS 原生光提亮妝前乳 SPF27/PA++ 妝前乳蘊含 81% 的護膚成分，能修飾暗啞及毛孔、均勻膚色，並在4周後顯著改善膚質。其中獨特的提亮珠光混合物，能柔和散射光線，有效遮蓋暗沉瑕疵。配方亦加添透明質酸和三醣複合物，能深層補充水分，令肌膚呈現水嫩飽滿的狀態；而長效亮采複合物則有助於抵禦污染和藍光的侵害。

Glass Skin玻璃肌底妝產品推介｜NARS 原生光提亮妝前乳 SPF27/PA++ $440

Glass Skin 玻璃肌底妝產品推介｜ shu uemura 植村秀 無限修護透光精華粉底液 這支被喻為「透光瓶」的粉底液，針對提升亞洲膚色的健康光澤感，締造日文中「tsuya」(ツヤ)所指的自身光澤。蘊含5% niacinamide 維他命B3 養膚成分，以及3重滲透水凝技術，能為肌膚提供即時及持久修護。粉底液特別加入創新的群青藍(gunjo blue) 顏色微粒，透過提升光線折射，轉暗為光，針對性提亮及均勻亞洲人暖黃膚色，塑造超越原生感的玻璃透光肌。

Glass Skin 玻璃肌底妝產品推介｜ RMK 水光緊緻粉底霜 SPF18 ． PA++ 粉底霜採用融合保濕成分的「水光配方」，打造如護膚後般的水潤光澤感。結合高亮度美肌油與透亮粉末，光線隨著面部動作而反射，突顯原生輪廓之美。配合9種精選高保濕成分，含高亮度美肌油的油分膜，持久鎖住水分，防止乾燥問題，打造透亮水潤、緊緻彈嫩的膚質。粉底霜雖然是霜狀，質地卻水潤輕盈，配合隨體溫而軟化的美肌油成分，輕柔滲入肌膚，如護膚品般順滑親膚。

Glass Skin 玻璃肌底妝產品推介｜ KANEBO 原生活力精華粉底霜 SPF5 ． PA++ 這款粉底霜在首次推出即火速熱賣，榮獲多項日本美容大獎，今年為更迎合亞洲人膚色，新添粉底色調，有助減少暗沉，讓肌膚更清晰明亮。粉底以活力美肌技術增強，實現持久水潤光澤的活力美肌。同時加入由透明啫喱包裹的「保濕精華複合物」，有效鎖住水分，提供長達12小時的保濕效果。

Glass Skin玻璃肌底妝產品推介｜KANEBO 原生活力精華粉底霜 SPF5．PA++ $720/30g

Glass Skin 玻璃肌底妝產品推介｜ NARS LIGHT REFLECTING 原生光定妝噴霧 $330 這款多功定妝噴霧，不僅能長效定妝，更能呵護滋養肌膚。採用隱形鎖色技術，能避免脫妝及暈染，鎖住妝容的完整度和維持24小時的水潤亮澤，令肌膚柔軟光滑、煥發活力，呈現持久透亮的效果。