日本環球影城超人氣「NO LIMIT! 聖誕節」主題活動將於2024年11月20日至2025年1月5 日舉行，除了超過30 米高、大人小孩都愛打卡的巨型璀璨聖誕樹，園方還準備了一連串佳節表演和期間限定特別節目，於12 月31 日晚更會有跨年倒數活動，讓大家一起度過熱鬧難忘的狂歡派對！「NO LIMIT! 聖誕節」限定精彩活動包括：

• 「冰霜雪電子白雪派對」表演（史努比、Hello Kitty、Minions 等將會登場！）

• 「NO LIMIT！派對聖誕樹！」燈光表演

• 時隔五年再度回歸的「霍格華茲™魔法之夜～冬季魔法～」燈光表演

• 「假日青蛙合唱團」歌唱表演

• 「Power of Pop ～聖誕假期心跳～」歌唱表演

• 「小小兵酷冬迎賓秀」及「小小兵叮叮BELLO相見＆迎賓」由Minions 帶來跳舞表演

• 「環球奇境 Fun Fun Music」由史努比、Elmo 及Hello Kitty 帶來跳舞表演

• 「NO LIMIT! 聖誕市集 ～大家一起開派對！～」