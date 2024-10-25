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生活
2024-10-25 16:00:00

《黑白大廚》評審安成宰坐鎮香港MOSU 與台中三星JL STUDIO大廚Jimmy Lim四手晚宴

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四手晚宴將於11月30日及12月1日舉行

四手晚宴將於11月30日及12月1日舉行

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Netflix大熱韓國烹飪比賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》三星韓國名廚評審安成宰將會來港獻技！據MOSU Hong Kong官方宣布行政總廚安成宰（Chef Sung Anh）會於11月30日及12月1日，聯乘台中首家兼世界唯一榮獲三星米芝蓮的新加坡料理餐廳JL STUDIO主廚Jimmy Lim(林恬耀)，齊齊坐鎮MOSU Hong Kong舉行四手晚宴。難得兩位三星頂尖名廚合作，機會難逢，1030日下午12時正餐廳開始接受網上預訂！

MOSU Hong Kong行政總廚安成宰(左) x JL STUDIO主廚Jimmy Lim(右)四手晚宴

創新獨特風格韓式高級料理

韓國首爾三星米芝蓮MOSU Seoul創辦人兼行政總廚安成宰，憑創新韓式高級料理與獨門特的風格打響名堂，與麗新集團合作打造MOSU Hong Kong，將他的多元文化經驗與對細節的嚴謹態度結合料理，進軍香港時已成為城中焦點熱話。自從《黑白大廚》節目掀起熱潮，香港店迅即成為預約困難餐廳之列，據知餐廳至下年2月已告滿座，令一眾粉絲繼續等候。不過昨晚迎來好消息，餐廳透過電郵宣布，安成宰與台中三星新加坡料理餐廳JL STUDIO新加坡籍創辦人兼主廚Jimmy Lim合作，將會在MOSU Hong Kong舉行兩晚四手晚宴。至於餐單內容及定價，直至截稿前餐廳暫時未能詳細透露，果然有神秘感！

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餐廳設計簡約，充滿藝術氣息。 鮑魚Taco（MOSU Hong Kong） 韓牛鑄鐵鍋飯（MOSU Hong Kong午餐） Acorn Noodle（MOSU Hong Kong） 磨菇撻（MOSU Hong Kong）

現代新加坡料理

今次與安成宰聯乘四手晚宴的Jimmy Lim，創立了JL Studio，擅於採用台灣新鮮食材詮釋現代新加坡美食的風味，餐廳不單摘下三顆米芝蓮星，更榮獲全球50大最佳餐廳之一。四手盛宴結合兩大名廚的創新廚藝，令人期待！

 

JL STUDIO精緻菜式 JL STUDIO精緻菜式 JL STUDIO精緻菜式 JL STUDIO精緻菜式

MOSU Hong Kong x JL Studio四手晚宴
日期：20241130 （星期六晚）及 121日（星期日晚）

Mosu Hong Kong

地址：香港九龍西九文化區博物館道38M+三樓
電話：+852 2398 0291
Whatsapp: +852 5286 6218

網址：www.restaurantmosu.com

 

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