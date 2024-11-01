DO姐秋冬滋潤防dry 靠蘋果梨湯+簡易枇杷雪梨茶

DO姐的youtube頻道坐擁35萬followers，與藝人訪談，又專訪醫生有關疾病的常識，出鏡護聲潤肌大有心得，究竟DO姐秋冬如何滋潤防燥呢？她就分享了以下簡易的方法！
DO姐愛新鮮雪梨溝茶
秋冬乾燥，你有什麼護聲潤喉方法？
DO姐：「秋天我會飲多啲滋潤嘅飲品，尤其係幫助潤喉嘅，譬如蘋果雪梨滋潤一下潤喉，就唔會咁乾燥，而且材料容易買到，又簡單易整。」
秋冬時份，你會進食什麼天然食物美肌、滋潤皮膚？
DO姐：「我平時好鍾意飲湯，秋冬天特別會加多啲滋潤嘅水果去煲湯，譬如蘋果、梨；另外會加啲瘦肉、杞子、蜜棗、南北杏一齊入去煲。」
你在IG出過喝TEA CHÂTEAU茶的貼文，你最喜歡哪款口味的茶及原因？你有沒有自創獨門飲法？
DO姐：「我本身鍾意飲啲茶味重嘅茶，譬如烏龍、香片、龍井，因為用咗TEA CHÂTEAU茶機，我會切啲雪梨配茶，會令到成個味道好新鮮。」
魏浚笙撐DO姐潤肺
DO姐早前在IG透露養生是一種生活態度，尤其季節轉變的時候，更加需要愛惜自己。喜歡喝茶的她屋企添置了一部TEA CHÂTEAU沖泡茶機，方便在忙碌的日子沖泡養生茶。在秋季喉嚨容易乾燥的季節，她選擇枇杷雪梨茶清熱潤肺，記者發現Jeffrey魏浚笙對DO姐的IG潤肺茶貼文也讚好呢！
翻查TEA CHÂTEAU枇杷雪梨茶的資料，此茶品的天然草本成分有雪梨、枇杷葉、珍貴川貝母、海底椰、百合及胎菊，加入黃糖和甜菊葉低糖調味。雪梨潤燥生津；枇杷葉有助清除身體燥熱；川貝母化痰止咳；百合潤肺止咳；海底椰滋陰清肺；胎菊清熱解毒，適合容易氣管敏感以及感冒咳嗽等秋燥不適之人飲用。
TEA CHÂTEAU
網址：https://www.teachateau.com/products/loquat-pear-tea