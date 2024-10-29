網上熱話｜瑞幸咖啡進軍尖沙咀美麗華 開正Starbucks隔鄰擺明挑機?!

根據官方網站數字，截至今年7月瑞幸咖啡門店數量突破20000間。品牌由2018年至2022年連續五年在IIAC國際咖啡品鑒大賽獲得金獎，其SOE耶加雪菲更兩次獲得IIAC國際咖啡品鑒大賽鉑金獎。這家人氣咖啡店早前進軍本地消息一出，引起各方期待。昨晚有網民經過美麗華廣場發現正在圍板的瑞幸咖啡店舖，位於Starbucks隔鄰，於是上載影片並寫上「瑞幸來跟星巴克搶生意啦！」引來大批期待的網民留言，討論價錢：

「又係尖沙咀！」

「港島是不配嗎？」

「來中環吧！！！」

「瑞幸坐擁中國咖啡一哥，絕對有這個實力＋財力和星巴克一決高下。」

「星巴克5-60元一杯的時代要結束了。」

「太好了，上班有便宜咖啡喝。」

「期待10+、20+價格的咖啡，立刻馬上每天衝去喝。」

「在香港能不能喝到$9.9的生椰拿鐵？」

「$9.9估計是没可能的，香港的舖租不允許吧？！」

「做唔做到大陸咁嘅價先，一陣又三四十一杯。」

「祈禱！便宜點！」

「有沒有茅台拿鐵？期待！」

