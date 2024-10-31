新店關注組｜添好運尖沙咀旗艦店 加強鑊氣小炒陣容 巴馬臣芝士焗蟹蓋/ 80年代風咕嚕肉/ 龍蝦脆生麵

添好運全新主題概念店登陸尖沙咀K11 Art Mall，此旗艦店餐目較其他分店多元化，全新餐目涵蓋超過60道本土特色菜，除了招牌點心外，更增多一系列燒味、鑊氣小炒、海鮮菜式，還原港式經典味道之餘，也用現代風格演繹傳出來。



匠心工藝手工菜 全場超過3,500平方呎，融合高雅古風，牆壁掛上本地著名書法家華戈的書法作品，增添文藝氣息。新店標榜「匠心工藝」手工菜，原為古代宮廷宴的焗蟹蓋，將蟹肉手撕，並加入西式磨菇汁及芝味濃郁的巴馬臣芝士同焗，芝士有拉絲效果，黏著蟹肉份外滋味。原隻新鮮龍蝦豆豉脆生麵賣相吸睛，採用原隻新鮮龍蝦，底下墊了半煎炸的脆生麵，與一般炸麵餅不同，麵條脆口具煙韌嚼勁而非死脆那種，澆上豉汁吊出鹹香。港人大愛的咕嚕肉，廚師還原80年代版本，使用瘦豬肉炸至表面酥脆，內裡仍嫩滑。搭配蜜桃代替常見的菠蘿，並加入微辛的醃子薑，酸甜開胃刺激胃口。家鄉梅菜燜扣肉挑選石澳產梅菜王及梅菜芯，特別爽脆清甜；扣肉選取兩至三層豬肉部位，肥瘦比例適中，花上2個半小時慢火燜煮，鬆化入味鎖著肉汁。

首創話梅冰釀水晶糕 一大班人不妨點選有齊蟹肉、蝦肉、帶子、鱈魚粒的豐富海鮮陣容版龍蝦湯海鮮泡飯、加入烘煎小魷魚乾的小炒王、明火烤製燶邊蜜汁叉燒。點心焦點新品首推原隻鮑魚雞粒盞，選用十八頭鮑魚，並以金華火腿熬製八小時的上湯煨煮至入味，配上自製鬆化撻皮，滿足感滿滿。特色點心別錯過選用泰國榴槤肉製成蓮藕造型的金黃榴槤酥；以手工製紅米皮包著炸米網和鮮蝦餡的洛神花米網紅米蝦腸。點心控甜品之選非添好運首創的話梅冰釀水晶糕莫屬，將嚴選本地老字號的優質話梅壓榨成濃縮梅汁，並加入椰果製成果凍，再配上自家製頂級話梅醬和鮮果，最適合品嘗小菜後清新一下味蕾。



添好運主題概念店

地址：九龍尖沙咀K11 Art Mall 1樓119號舖

電話：2489 8918

營業時間：早上11時至晚上11時

