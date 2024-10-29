新店關注組｜太古法式酒館À Poêle French Bistro $298兩道菜晚餐歎芝士洋葱湯+白酒煮藍青口

喜歡法國菜的讀者有口福了！太古有間新開巴黎格調、走親切路綫的法式酒館À Poêle French Bistro，難得兩道菜晚市套餐每位只不過$298，每晚由6時至10時、連星期六及日也供應，比起港島區同類酒館更抵食。



巴黎酒館情調

法文店名À Poêle的意思是火爐或煎鍋，寓意為客人不停烹調各款菜式，四周瀰漫著美食的香味令人垂涎欲滴。酒館設計貫徹法式悠閒風格，半開放式雙向折疊玻璃門透射自然光綫進來，室內放置了藍白間條紋梳化、復古風藤製椅子、大理石餐枱，映襯盆栽植物點綴，散發巴黎花都優雅氣息。 想吃經典法國菜，不妨點選蒜蓉烤蝸牛配香脆法式麵包、配牛油醬汁及茴香沙律的香烤鯛魚、配柔滑馬鈴薯蓉的慢煮紅酒燉牛臉頰肉、供兩人享用的雜錦海鮮塔，有齊新鮮生蠔、麵包蟹、大蝦、螺及精選海鮮刺身，海鮮迷一定發放心心眼！



兩道菜午餐$148起

酒館逢星期一至星期五設有午巿套餐，兩道菜套餐每位$148起，可以吃到油封鴨腿配馬鈴薯蓉及菠菜或香烤盲鰽魚；又或經典吞拿魚尼斯沙律及法式牛肉混羊肉辣肉腸配貓耳朵意粉，豐富飽肚。午餐由中午12時直至下午5時供應，啱晒不同上班人士的需要。每日3時至8時happy hour時段，與三五知己來喝精選紅/白餐酒只是$48杯，精選雞尾酒只需$58，大家盡情享受微醺時光。 兩道菜晚餐性價比甚高，每位只需$298起，餐單包括多款人氣單點菜式，大家可自由選擇前菜、主菜及甜品。前菜推介法式洋葱湯，蓋上Gruyere芝士，當芝士融化後更濃香，佐以帶甜的洋葱湯湊成獨特的法式風味。另一款前菜火炙吞拿魚配甜酸柑橘汁和松仁子，清新開胃。主菜有多達10款選擇：白酒煮藍青口配薯條或香脆法包、即叫即製保留豐富肉汁的烤雞、用新鮮蟹肉製作的蟹肉沙律等、素食磨菇燉飯等，經典牛扒配薯條只需另加$98。至於甜品有奶油烤布蕾或雪糕。

À Poêle French Bistro

地址：太古太裕路5號興安閣地下G514號舖

電話：2446 1598

營業時間：

星期一至星期五：上午11時半至晚上10時

星期六及星期日：上午11時至晚上10時