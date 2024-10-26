味美道來｜深水埗大隻佬手工餃子｜ 48吋爆肌男賣花膠鮮肉餃配紅棗花膠雞湯(有片)

48吋胸肌大隻佬阿Nick與父母原先在尖沙咀city’ super美食廣場經營越式粉麵店，自從美食廣場停辦，一家人休息了半年。大隻佬提議不如開一間餃子店，賣媽媽最拿手而他又自小喜歡吃的餃子，走家庭式風格路線，希望能打入深水埗區市場。

不少街坊食客對一年365日身穿背心show爆肌、兩隻粗壯手臂布滿紋身的大隻佬，不期然眼望望。他一次過可以鯨吞廿幾隻餃子，最愛吃家常白菜豬肉餃。他的媽媽和嫲嫲籍貫上海，從小媽媽每個月至少兩次會在家包餃子，有次包了百隻之多，全家人吃不完，惟有將吃剩的餃子放入冰箱雪藏，第二日再拿出來翻熱吃，雪藏過的豬肉味道明顯不及新鮮的美味，那次體驗令他很深刻，故此開餃子店必須用新鮮豬肉，不新鮮寧願不開餃子店。他的70歲媽媽搞gag笑說：「我姓錢，我都叫錢大媽，我口號都一樣不賣隔夜肉！」每朝8時她便去相熟街市檔取新鮮豬肉，指定七分瘦三分肥免治脢頭豬肉，要求肉檔調整攪肉機的免治粗幼度適中，令豬肉軟滑不失口感。

鮮肉餃除了傳統口味的韭菜鮮蝦、白菜鮮蝦，又有新穎的流沙鹹蛋黃、花膠香菇、粟米芝士鮮肉餃。流沙鹹蛋黃鮮肉餃是錢大媽在中秋節期間食月餅時觸發靈感的，經過多番鑽研改良，將鹹蛋黃蓉撈豬肉，令豬肉吸收鹹蛋黃的甘香，餃子餡中間再放粒流沙鹹蛋黃，入口每啖都嘗到鹹蛋黃的鹹香。他們很有心，特別熬製多達6款湯底讓客人自選作湯餃，有番茄豬膶瘦肉、紅棗杞子花膠雞湯、蟲草花甘筍粟米豬骨、蘿蔔芫茜魚骨、紫菜蝦皮及原味醬油湯。住家湯落足料，味道濃，佐餃子鮮味更昇華。

兩代鴻溝諒解讓步

一家人做生意，日對夜對少不免意見分歧，有爭拗。開店前大隻佬提議餡料加入女人大愛的美肌花膠，配紅棗杞子花膠雞湯，不過錢大媽認為成本高利潤低，投反對票。大隻佬覺得上一代思想守舊， 營運方式比較保守，但他深信客人一定會喜歡，於是堅持己見，最後錢大媽軟化，讓大隻佬「發辦」。「阿媽發脾氣，成家人就變鵪鶉，大家不說話，爭吵之後過幾日就無事。」 大隻佬說。

母子兩代存在代溝，意見分歧，大家卻口硬心軟，一家人相處有笑有淚。錢大媽心中最疼愛的，始終是願意長伴兩老的大隻佬。