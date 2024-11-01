中環IFC｜Sabatini意大利餐廳 期間限定意大利東北傳統風味威尼托 (Veneto) 晚餐

中環IFC Sabatini意大利餐廳，於11月12日期間限定推出威尼托 (Veneto) 晚餐，由餐廳行政總廚 Claudio Fevero、主廚 Marco Antonio Li Voti 及區域總監 Diego Bozzolan展示正宗威尼托的精彩菜式。3位Sabatini靈魂人物擁有超過75年的餐飲經驗，而威尼托在他們的心中佔有特殊的地位，因為這是他們共同的家鄉。Sabatini從威尼托的風味、傳統和烹飪技術中汲取靈感，精心製作出令人食指大動的菜式，感受意大利北部風景如畫的地區。

威尼托食材營造傳統風味

意大利飯是威尼托地區非常常見的菜式，大部分的米都是從鄰近的倫巴底 (Lombardy) 和皮埃蒙特 (Piedmont) 進口，威尼托大區的維羅納 (Verona) 省也有相當大的稻米產區。

意大利飯配阿希亞格芝士、濃縮意大利阿瑪羅尼紅酒、紅菊苣及榛子

是一道精致的菜餚，充分體現了威尼托的多樣風味。阿希亞格芝士是意大利東北部維琴察 (Vicenza) 最著名的產品，其名稱源自同名的小鎮，是一種以牛奶製成、帶豐富鹹香的白色芝士。它可以新鮮食用或陳放兩年或更久。

香煎小龍蝦配白玉米糕及香蒜辣味蕃茄醬

將小龍蝦快速煎至僅熟，然後配上意大利北部的經典白玉米糕和香氣四溢的香蒜辣味蕃茄醬。這道菜是以「Busara 風格」製作，這是一種傳統的烹飪方式，相傳這個名字是源自漁船上用來烹飪海鮮的的鑄鐵容器而得名。沿海漁民的智慧結合新鮮漁獲，造就口感豐富多變、鮮味十足的料理。

自家製粗意大利麵配傳統燴鴨肉

主廚 Marco Antonio Li Voti的獨家招牌菜， 這道菜式起源自一位農夫，他創造了一台專門製作獨特意大利麵的機器，使用當時可用的工具，製作出來的義大利麵並不如現代意大利麵那般精緻。粗意大利麵 (Bigoli) 的質感粗糙不平，是由於將麵團壓過擠壓機的青銅金屬噴嘴而形成的。而配搭鴨肉能讓粗意大利麵更有效地吸收醬汁。燴鴨肉基本上使用了鴨的所有部位，包括鴨皮和鴨胸，製作出濃郁美味的醬汁。意大利料理的簡約風格在這道菜式中表現得淋漓盡致，主要食材只有洋葱、胡蘿蔔和鴨肉，但已經足夠成為讓人回味無窮的美味佳餚。