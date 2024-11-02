電影︱選映與文學發生關係的電影 關錦鵬將出席《紅玫瑰白玫瑰》映後談

文學與電影，屬於兩種不同的媒介，卻有著千絲萬縷的緊密關係。早期香港電影固然善於從戲曲舞台及外國電影取經，但電影人亦從不乏從古今中外的文學著作中吸取創作養分，啟發靈感，並改編拍成電影，當中有的標榜保存原著精髓，也有的推陳出新，拍出時代背景不同的續篇或新篇，擴闊觀眾對文學世界的感知。

《舞文弄影》共分五部分放映節目共分五個部分。第一部分「經典移植」精選5部改編自文學名著的電影，包括取材自大文豪托爾斯泰最後一部長篇小說《復活》，並道出女性在傳統社會下的悲慘命運的《再生緣》(1948)、把中國古典四大名著之一《紅樓夢》的故事背景，搬到四十年代的《新紅樓夢》(1952)、改編自明代傳奇《牡丹亭》，由張活游和白燕主演的《艷屍還魂記》(1956)、根據中國近代劇作家曹禺的同名話劇改編的《日出》(1956)，以及改編自張愛玲短篇小說，由關錦鵬執導和林奕華編劇的《紅玫瑰白玫瑰》(1994)。 第二部分「小城碧玉」選映三部描寫城市女性心境的電影，分別為講述由張活游飾演的俊朗作家與女侍應的愛情悲劇《蓬門碧玉》(1942)、以少女誤墮風塵的故事，揭露上流社會偽善的《黛綠年華》(1957)，還是呈現女性為愛情和理想生活而放棄家庭所承受的壓抑與折磨的《玉女私情》(1959)。 第三部分「時代觀照」涵蓋三部以人文關懷的角度探討倫理價值轉變的作品，包括講述婦人為替丈夫繼後香燈而拋棄親女，領養由胡金銓飾演的忤逆子而抱憾終生的《長巷》(1956)；由夏夢飾演的少婦在喪夫後備受男性好友關顧而被家姑認為不守婦道，因而毅然脫離夫家的故事，帶出女性應勇於追求自主的《新寡》(1956)；以及以主角為照顧家人而當上舞女的故事刻劃繁華都市陰暗面的《華燈初上》(1961)。

第四部分「筆語書情」的作品，來自三個不同時代，講述情人間魂牽夢縈的愛情故事。著名演員謝賢在《情賊》(1958)中飾演專門取悅貴婦然後下手的竊賊，最終受嘉玲飾演的神秘女郎吸引而願意洗心革面。《蒙妮坦日記》(1968)的故事從主角富家女戀上窮學生的感情無疾而終開始，記述到她家道中落後的輾轉命運。由作家李敏根據其小說改編的《原諒他77次》(2017)，細緻描繪情人由熱戀到分手的感情變化，展示現代都市男女的戀愛態度。



第五部分「香港製造」選映三部改編自千禧年前後文學作品的電影，包括由作家李碧華親自改編其小說，以女性角度出發講述人性慾望的《潘金蓮之前世今生》(1989)、由劇作家杜國威將他廣受好評的舞台劇改編而成的《南海十三郎》(1997)，以及根據江皓昕以筆名「Mr. Pizza」著作的網絡長篇科幻小說改編，和陳果執導的《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》(2014)，展現本地繼往開來的創作實力。

大部分放映場次設映後談，其中《紅玫瑰白玫瑰》邀得導演關錦鵬和編劇林奕華擔任映後談嘉賓，映後談將同步網上直播，詳情請留意以下節目網頁。