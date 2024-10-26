野餐好去處｜6個靚景野餐地方 無敵海景/交通方便/寵物友善 附交通資訊

香港終於正式入秋喇！天氣開始轉涼，不少人已經計劃週末時要親親大自然，盡情享受香港的秋日風情，秋日活動當中以野餐最受人歡迎。在草地上鋪開野餐墊，微風輕拂，每口食物都帶著大自然的氣息，讓人心靈上徹底放鬆。立即看以下精選6個香港野餐好去處。

野餐好去處｜青衣公園 青衣公園佔地7.09公頃，以綠意盎然的自然景色及寧靜環境而聞名。公園內設有人工湖及大片草地，四季景色各具特色，特別是秋天更能欣賞到金黃的楓葉，吸引不少人欣賞及打卡。父母不妨帶小朋友到青衣公園野餐，呼吸新鮮空氣之餘，更能欣賞湖光山色。 青衣公園交通資訊： 港鐵東涌線青衣站B或C出口 或乘坐巴士41、41A、41M或43B等路線到達；88號、140M或401號小巴均可前往。

野餐好去處｜迪欣湖 迪欣湖是香港經典野餐好去處，擁有全港最大的人工湖及超大面積的草地。近日天氣開始入秋轉涼，到迪欣湖感受大自然的山清水秀就最為適合。加上迪欣湖隸屬香港迪士尼管理，設施充滿迪士尼元素，例如欄杆、街燈及長椅上會有米奇老鼠圖案，家長帶小朋友到迪欣湖不妨來一場尋找米奇老鼠蹤影的遊戲，為週末添加些樂趣。 迪欣湖設便利店售賣不同零食及飲品，如果野餐時不夠食物都可以在此補充物資。另外，迪欣湖活動中心提供小船及單車租借服務，豐富大家週末行程。但要留意，迪欣湖不容許寵物進入，各位毛孩父母或者要選擇其他地方。 迪欣湖交通資訊： 迪士尼站轉乘R8A巴士

野餐好去處｜啟德跑道公園 啟德郵輪碼頭由兩個公園組成，分別是跑道公園及郵輪碼頭公園。雖然跑道公園交通較為不便，但勝在正對維港景色，可以盡享無敵大海景，地面有兩大片草地供人放鬆休歇，頂樓的天台花園亦有多幅土地，不怕同人爭。公園人流稀少，加上公園屬寵物友善場所，可以帶着毛孩在草地上盡情嬉戲，享受寫意的週末時光。 啟德跑道公園交通資訊： 可乘坐5R、22、22M巴士，或86號小巴，甚至能在北角及觀塘碼頭乘坐渡輪。

野餐好去處｜南昌公園 位於深水埗南昌邨旁的南昌公園以黃花風鈴木聞名，雖然要到每年3月入春時才會開花，但南昌公園擁有近2萬平方米的大型草坪及大型兒童遊樂場，週末放假時不少家庭會帶小朋友一起在南昌公園野餐，度過開心的家庭日。 南昌公園交通資訊： 港鐵南昌站D1出口或乘坐12、A21、701、701S或971號巴士前往公園。

野餐好去處｜西九藝術公園及海濱長廊 西九文化區向來是小朋友及毛孩放電的好地方，大片的草地及無敵維港景色已經成為family day的首選。 西九藝術公園及海濱長廊附近設有各式咖啡店或餐廳，即使臨時起意想野餐，亦可以在西九文化區選購美食，不用預先計劃行程。 西九藝術公園及海濱長廊交通資訊： 柯士甸站D2出口步行約10分鐘，或在柯士甸站轉乘專線小巴CX1。

野餐好去處｜佐敦谷公園 佐敦谷公園是觀塘區最大的公園，佔地約6.3公頃。雖然佐敦谷公園沒有無敵大海景欣賞，但綠油油的草坪吸引不少人放假時在此野餐放鬆心靈。公園同時設有兒童區及幼兒區，不同年齡的小朋友都可以在此嬉戲，佐敦谷公園成為不少一家大細的野餐好去處。 佐敦谷公園交通資訊： 彩虹站B出口，或乘坐27、29M或23號巴士前往。