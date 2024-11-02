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生活
2024-11-02 10:00:00

酸種麵包食譜　附天然酵母保存法

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酸種麵包食譜　附天然酵母保存法

酸種麵包食譜　附天然酵母保存法

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近年流行吃酸種麵包（Sourdough bread），口感鬆軟有嚼勁，但一般價錢比普通麵包貴。酸種麵包突然受歡迎，除了是口感獨特，還因為它比普通麵包更有營養價值，更加健康。酸種麵包是一種古老的造包手法，源自於古埃及王朝。當時沒有商業酵母，只用到簡單材料製作麵包，例如麵粉、水、鹽，所以真正的酸種麵包並不會加入添加劑，只會用上天然酵母。

準備天然酵母的過程非常長，從零製作一個酸種麵包，需要用上最少七天。亦因為製作步驟繁複，花費的時間和人手較多，所以市場上的酸種麵包價格都較為昂貴。

準備天然酵母的過程非常長，從零製作一個酸種麵包，需要用上最少七天。亦因為製作步驟繁複，花費的時間和人手較多，所以市場上的酸種麵包價格都較為昂貴。

準備天然酵母的過程非常長，從零製作一個酸種麵包，需要用上最少七天。亦因為製作步驟繁複，花費的時間和人手較多，所以市場上的酸種麵包價格都較為昂貴。

天然酵母起種製作方法：

製作酸種麵包前，先要用到高筋麵粉和礦泉水來自製天然酵母。若要成功起種，大約需要分開最少6-7日進行「餵養」酵母。能否成功起種，還要視乎溫度或其他因素而定，可因應酵母種的狀態來調節「餵養」比例和次數。起種過程中，酵母會釋出氣泡和酸臭氣味，均是正常現象。

材料：

1.高筋麵粉
2.水

工具：

1.兩個有蓋250ml的玻璃樽
2.電子磅
3.量杯
 

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步驟：

第一天：

  1. 準備一個有蓋的玻璃樽，並清洗乾淨
  2. 放入10克高筋麵粉和10g礦泉水，並攪拌均勻
  3. 蓋上蓋子，但不要完全封閉，需要營造一個有氧空間給發酵
  4. 放置於室內24小時

第二日：

  1. 原樽加入10克高筋麵粉和10g礦泉水，並攪拌均勻
  2. 蓋上蓋子，但不要完全封閉，需要營造一個有氧空間給發酵
  3. 放置於室內24小時

第三日：

  1. 取出15克酵母種，放進新的玻璃樽內，餘下的酵母可棄掉
  2. 加入15克高筋麵粉和15g礦泉水，並攪拌均勻
  3. 放置於室內24小時

第四至六日：

  1. 取出10克酵母種，放進新的玻璃樽內，餘下的酵母可棄掉
  2. 加入20克高筋麵粉和20g礦泉水，並攪拌均勻
  3. 放置於室內24小時

注意：

若發現酵母種沒有增加一倍，需重複第三日的程序

天然酵母氣味帶酸，顏色亦會比之前深色，帶有很豐富氣泡。當酵母有持續穩定地增倍，即代表酵母活性充足，起種成功。可以直接用來製作酸種麵包。

 

將酸種放在密封玻璃樽內，並冷藏保存，以減慢發酵速度。但仍要保持每周至少餵養一次（重複第三日的做法），否則容易失去活性。

將酸種放在密封玻璃樽內，並冷藏保存，以減慢發酵速度。但仍要保持每周至少餵養一次（重複第三日的做法），否則容易失去活性。

天然酵母保存法

將酸種放在密封玻璃樽內，並冷藏保存，以減慢發酵速度。但仍要保持每周至少餵養一次（重複第三日的做法），否則容易失去活性。

當想使用天然酵母時，可於前一天取出酸種，在室溫下餵養一至兩次（每隔12小時），重新激活酸種，毋須放回冰箱冷藏。使用冷藏保存法，可保存天然酵母約一星期。
 

輕輕拍打麵團排氣，可於此時為麵包塑形或界花紋

輕輕拍打麵團排氣，可於此時為麵包塑形或界花紋

酸種麵包製作方法：

材料：

  1. 天然酵母種 150克
  2. 高筋麵粉 500克
  3. 水 300克
  4. 鹽 10克
  5. 配料（自行選擇）

步驟：

  1. 將所有材料加入碗中並攪拌均勻，混合成表面光滑的麵團
  2. 蓋上保鮮膜，放置於室內30分鐘，讓麵團冷靜
  3. 換上濕布蓋上，接下來每隔30分鐘進行一次折疊，將麵團對摺3-4次
  4. 將麵團繼續放置在室內約2-4小時，直到麵團漲大兩倍
  5. 輕輕拍打麵團排氣，可於此時為麵包塑形或界花紋
  6. 將麵團放入發酵籃中，記得放入前先要撒些麵粉。之後蓋上濕布，並放入冰箱冷藏發酵8-12小時
  7. 將焗爐預熱至250°C，在麵團上輕割幾刀，之後轉移到焗盤上。再放入焗爐焗10分鐘，其後將溫度降至220°C，焗20-30分鐘，直到麵包表皮呈金黃色。
  8. 等待麵包冷卻後切片

酸種麵包卡路里

酸種麵包以天然酵母製成，屬於升糖指數較低的食物，深受減肥人士歡迎。酸種麵包每100g熱量大約是190-210卡路里，另有約42g碳水化合物、9g蛋白質。
 

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