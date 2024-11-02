酸種麵包食譜　附天然酵母保存法

近年流行吃酸種麵包（Sourdough bread），口感鬆軟有嚼勁，但一般價錢比普通麵包貴。酸種麵包突然受歡迎，除了是口感獨特，還因為它比普通麵包更有營養價值，更加健康。酸種麵包是一種古老的造包手法，源自於古埃及王朝。當時沒有商業酵母，只用到簡單材料製作麵包，例如麵粉、水、鹽，所以真正的酸種麵包並不會加入添加劑，只會用上天然酵母。

準備天然酵母的過程非常長，從零製作一個酸種麵包，需要用上最少七天。亦因為製作步驟繁複，花費的時間和人手較多，所以市場上的酸種麵包價格都較為昂貴。