踩單車好去處｜精選5條踩單車路線 睇飛機升降/新界單車徑 附全港單車公園地址

近日天氣開始轉涼，不少人心思思希望週末進行戶外活動。踩單車就成為不少人首選，吹着清涼的秋風，欣賞周遭不同景色，同時又能做運動。今次整合5個踩單車好地方，立即睇內文了解路線詳情啦！

踩單車好去處｜ 荃灣海濱段單車徑 荃灣海濱段單車徑是新界單車徑網絡的其中一段，荃灣海濱段難度較低，沿途有汽水機、廁所及休憩區等，適合家庭親子樂。市民踩單車時，可從荃灣西海濱遠眺，將青衣、藍巴勒海峽及汀九橋的景色盡收眼底。單車徑鄰近荃灣西站及荃灣西公共運輸交匯處，交通十分方便。

踩單車好去處｜屯門至馬鞍山 如果話荃灣海濱段單車徑適合家庭樂，全長60公里由屯門至馬鞍山的新界單車徑可謂是「超級單車徑」，單車徑網絡西起屯門，途經元朗、上水、粉嶺、大埔和沙田，東達馬鞍山。按一般人踏單車的速度計算，要完成整條路線，需時多於6小時。單車徑會經過不少風景優美的景點，包括元朗南生圍、吐露港及流浮山。沿途亦有不少補給站及廁所，方便市民休息。因此單車徑十分適合一家大小、三五知己或一眾單車「發燒友」使用。

踩單車好去處｜將藍隧道及將軍澳跨灣大橋 將藍隧道及連接隧道的將軍澳跨灣大橋在2022年通車。除了行車路，隧道及大橋同時設置單車徑及行人路，連接將軍澳唐賢街單車徑，歡迎市民踩單車或漫步。但附近甚少地方可以租單車，市民或者要先從將軍澳香港單車館內的「龍記單車」或至善街的「宏興單車」租單車。將藍隧道亦有共享單車可以租用。由於將軍澳跨灣大橋屬海上高架橋，運輸及物流局會在風速達每小時40公里時，封閉行人路及單車徑，保障市民安全。

踩單車好去處｜東涌舊市集機場跑道 飛機維修區除了是維修飛機的地方外，更是欣賞日落及近距離觀賞飛機升降的秘境。維修區位於香港西面，所以很大機會能同時拍下海景、飛機及日落美景，成為影相打卡的好地方。如果踩單車到維修區的話，可以由東涌逸東邨出發，有需要租單車可在逸東邨內的「東涌專業單車」租車。沿途會經過東涌舊漁村碼頭及東涌炮台等古蹟，舊漁村的高腳棚屋更是充滿大澳水鄉風情。要留意的是路線大部份路段為馬路及多次上橋，踩單車時特別留意兩邊的巴士和貨車。對於單車新手及親子遊來說，絕不推介。

踩單車好去處｜單車公園地址 全港有多個單車公園，路線輕鬆及設施齊全，附設廁所及遮蔭處，至適合親子及單車新手周末放鬆。多數設於市區近郊，交通方便。部分單車場有租單車服務，即使臨時起興都可以踩單車。 東區 ：鰂魚涌公園 ( 鰂魚涌近海堤街 ) 、小西灣道花園 及怡盛里臨時休憩處 ( 小西灣道 )

九龍城區 ：賈炳達道公園 ( 九龍城賈炳達道 ) 、啟德車站廣場 ( 九龍城沐安街 20 號 )

觀塘區 ：九龍灣公園 ( 九龍九龍灣啟禮道 ) 、功樂道遊樂場 ( 九龍觀塘功樂道 )

北區：上水單車匯合中心 ( 新界上水新運路 ) 、百和路遊樂場 ( 新界粉嶺百和路 ) 。此兩處屬單車練習場，地面平坦，新手可以在練習場學踩單車。

沙田區 ：沙田交通安全公園 ( 沙田崗背街 1 號 ) 、小瀝源路遊樂場 ( 沙田小瀝源路 1 號 ) 、大學站單車匯合中心 ( 新界沙田大學站 ) 。沙田交通安全公園及小瀝源路遊樂場設兒童單車場，啱晒小朋友學踩單車。

荃灣區 ：荃灣公園 ( 荃灣永順街 59 號 ) 、荃灣海濱單車匯合中心 ( 新界荃灣海興路 ) 。荃灣公園設佔地 2800 平方呎的兒童單車徑。

屯門區 ：屯門單車匯合中心 ( 藍地交匯處 10 號 ) 、湖山遊樂場 ( 屯門湖山路 ) 。

灣仔區 ：摩理臣山道遊樂場 ( 灣仔崇德街 / 摩理臣山道 )

黃大仙區 ：蒲崗村道公園 ( 九龍鑽石山蒲崗村道 140 號 ) ，設有全長 1 公里的高架單車徑單車園地

元朗區 ：天秀路公園 ( 天水圍天秀路 ) 、天水圍單車匯合中心 ( 天水圍天福路 ) 、元朗市單車匯合中心 ( 元朗朗和路 ) 。

葵青區：青鴻路遊樂場 ( 新界青衣青鴻路 ) 、青衣東北公園 ( 青衣担桿山路 10 號 ) 。青衣東北公園設有兒童單車徑。