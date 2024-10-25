萬聖節cosplay｜精選5個大熱Halloween cosplay角色 黑白大廚/MBTI人物角色/小丑女

下星期四便是萬聖節，相信不少人已經磨拳擦掌準備好扮鬼扮馬，嚇人一跳。未有任何cosplay靈感？除了經典的恐慄角色如安娜貝爾Annabelle或骷髏骨外，不妨參考以下5個今年大熱話題角色，讓自己的萬聖節造型回頭率更高。

萬聖節 cosplay靈感 ｜ Netflix《 黑白大廚

近月Netflix推出的韓國綜藝《黑白大廚》全球爆紅，吸引不少香港觀眾，絕對是今年萬聖節cosplay大熱首選，走在路上必定引人駐足欣賞。Cosplay難度亦不高，評判安成宰及白種元在綜藝試菜造型簡單，男生甚至可能不需要另外購置服裝。只要穿上灰色或白色西裝，用透明度高的黑布蒙眼。有心思的話，可以手拎仿真食物，令整個造型更貼近綜藝。不知道今年大家是cosplay「白湯匙」還是「黑湯匙」？