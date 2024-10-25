萬聖節cosplay｜精選5個大熱Halloween cosplay角色 黑白大廚/MBTI人物角色/小丑女

下星期四便是萬聖節，相信不少人已經磨拳擦掌準備好扮鬼扮馬，嚇人一跳。未有任何cosplay靈感？除了經典的恐慄角色如安娜貝爾Annabelle或骷髏骨外，不妨參考以下5個今年大熱話題角色，讓自己的萬聖節造型回頭率更高。
萬聖節cosplay靈感｜Netflix《黑白大廚
近月Netflix推出的韓國綜藝《黑白大廚》全球爆紅，吸引不少香港觀眾，絕對是今年萬聖節cosplay大熱首選，走在路上必定引人駐足欣賞。Cosplay難度亦不高，評判安成宰及白種元在綜藝試菜造型簡單，男生甚至可能不需要另外購置服裝。只要穿上灰色或白色西裝，用透明度高的黑布蒙眼。有心思的話，可以手拎仿真食物，令整個造型更貼近綜藝。不知道今年大家是cosplay「白湯匙」還是「黑湯匙」？
萬聖節cosplay靈感｜MBTI人物角色
MBTI絕對是年度大熱話題，不少人認識新朋友時會問一句「你的MBTI是甚麼」，快速簡單知道對方性格。MBTI有多個角色可以cosplay，今個萬聖節不妨邀請不同朋友一起裝扮成自己MBTI的人物角色，感受MBTI融入生活中的感受！
萬聖節cosplay靈感｜Joker 2 小丑女
小丑過往是萬聖節cosplay的大熱角色之一，走在萬聖節街頭必定見到小丑蹤跡。今年由Lady Gaga擔大旗演出的電影《Joker 2》中的小丑女一角勢必成為萬聖節cosplay熱門角色。早前Lady Gaga以一身紅色格紋西裝配上黑色短裙的造型出席電影宣傳活動，造型簡單，容易模仿，相信會是今年女生們Halloween首選cosplay角色。
萬聖節cosplay靈感｜Inside Out 2
Inside Out 2電影推出後，風靡全球，不少大人細路成為粉絲。興趣在萬聖節cosplay Inside Out的粉絲，可以嘗試cosplay自己喜歡的情緒角色。電影每個情緒角色cosplay難度不高，十分適合新手嘗試，如果擔心自己cosplay技巧不高，可以先嘗試模仿經典情緒角色阿愁，只要在臉上塗滿藍色顏料及套上藍色假髮，最後穿上白色長袖上衣及紫藍色長褲即可，步驟簡單又快捷。
萬聖節cosplay靈感｜逃學威龍
星爺作品中的角色往往是萬聖節cosplay的黑馬之選。近年Y2K成為潮流，不少人打扮上加入Y2K元素，以90年代至2000年代初期時尚潮流為主，正好星爺不少作品是90年代出產，符合Y2K的年代。周星馳與戲中演員在電影《逃學威龍》中飾演的角色造型，配搭了煲呔、格仔恤衫及西裝褸等，充滿了復古懷舊的校園風格。星爺及其他演員的裝扮不但容易模仿，服裝和配襯亦容易購置！