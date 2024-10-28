聖誕倒數月曆2024率先睇 各大美妝香水品牌月曆內藏禮物 (持續更新)

聖誕倒數月曆2024｜聖誕總是令人期待，踏入10月，Jo Malone、YSL、Sabon、Diptyque、嬌蘭、Paul & Joe Beaute、CHARLOTTE TILBURY及Bobbi Brown等各大品牌，已陸逐釋出聖誕倒數月曆2024的消息，部分更已經開賣！倒數月曆不單有充滿節日氣氛的包裝，每格都有各牌子的王牌產品，更有限量版的色調或香氣，只於該年聖誕發售，忠粉真的不要錯過！每日打開一格都有一份小禮物，令整個12月都充滿驚喜！以下將會持續整理不同品牌的倒數月曆，各位不妨期待一下！

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Jo Malone London Advent Calendar 聖誕倒數日曆 $4,215 內藏24款芬芳四溢的小巧驚喜，以奢華獨特的方式倒數聖誕的來臨。倒數日曆披上聖誕復古玩味的繽紛印花節日限定新裝，並有一系列經典與節日獨家古龍水，迷你香氛蠟燭與縱寵身心產品，最後更有節日限定古龍水30ml作璀璨驚喜，為自己或摯愛送上難以忘懷的佳節芬芳回憶。 聖誕倒數月曆 2024 ｜ Jo Malone London Twelve Day Ornament Collection 12 天聖誕倒數日曆 $1,860 倒數月曆細選備受喜愛的英倫經典香氣，12款迷你古龍水、香氛蠟燭以及沐浴與身體產品，藏身於12個經典奶白聖誕掛飾之中，每天拆開一份芬芳驚喜，裝飾聖誕樹之餘芳香四溢。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Diptyque 聖誕倒數月曆禮盒 $3,750 香水倒數日曆的好處，是可以一次過試盡多款香氣！Diptyque今年的節日系列特別邀請英國藝術家 Lucy Sparrow設計，以色彩繽紛的戟絨布為主要的設計原料，創作一系列象徵冬日的元素，更有Lucy Sparrow 的戟絨布藝術作品等。 月曆禮盒的設計靈感源自針線盒並融合魔幻元素，內藏 25 個彩色小抽屜，並隱藏多重驚喜，包括3款新產品、迷你香氛蠟燭、經典香水、室內香氛噴霧、蠟燭配件及等，詮釋Lucy Sparrow 奇妙的想像世界。粉絲們一定要入手。開售日期：10月17日

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Sisley 聖誕倒數月曆 Sisley今年請來英國藝術家 Fee Greening作畫，以巴黎的夢幻場景為設計元素，引領大家走進浪漫之都歡度佳節。為了迎接聖誕節，Fee Greening在倒數月曆包裝，細緻描畫了傳統節慶圖案，而每個小盒子都印上數字日期，裡面盛載著各種Sisley的護膚品、化妝品、香水以及HAIR rituel的產品，呈現出夢幻巴黎的主題。節日過後，聖誕倒數月曆亦可以保留再用，而每個盒子均可翻轉隱藏數字，可用作存放珠寶或其他飾物。由2024年11月8日起至12月31日，凡購買任何產品滿$6,800，可獲贈聖誕倒數月曆(價值$4,160) 。(每人限贈乙份，數量有限，送完即止)

聖誕倒數月曆 2024 ｜ ARMANI beauty 2024 ADVENT CALENDAR 聖誕倒數月曆 $3,480 ( 價值 $5,611) ARMANI beauty今年再度推出聖誕倒數月曆，設計靈感源自Giorgio Armani NEVE滑雪系列，將雪山剪影與高訂時裝的珍珠裝飾細節結合，配以貫徹品牌的標誌性紅色和金色為節日氛圍元素，內有 24 件驚喜產品，包含 11 件正裝王牌人氣產品，及迷你裝的皇牌化妝品、香水和護膚產品。 正裝產品包括剛推出的Prisma Glass鏡光水漾唇蜜及Lip Power輕柔緞亮唇膏，另有人氣產品如Lip Maestro Satin絲絨水漾唇釉、水潤絲光柔紗胭脂、薄紗眼影液、魅惑攝人纖長睫毛液及防水眼線筆，粉絲們必定要入手。 (推出日期：2024 年 11 月 1 日)

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Cl é de Peau Beaut é 光幻夢城限量聖誕倒數月曆 $3,210 Clé de Peau Beauté首度推出香港獨家聖誕倒數月曆——光幻夢城限量聖誕倒數月曆，粉色盒面飾以巴黎著名的凱旋門，掀開後映入眼簾是一幅令人沉醉的巴黎地標建築地圖，仿佛在邀請每位進入一場夢幻之旅。奢華的12天倒數月曆內，有齊品牌今年的聖誕限量產品！另有6款精選旅行裝產品，令女生能一次盡享品牌的皇牌護膚及美妝產品。 倒數月曆更內藏限量版的City of Dreamlight 光幻夢城夢幻拼圖，為女孩的巴黎探索之旅留下永恆的印記，讓每個瞬間都成為美好的回憶。月曆於10月28日起在Clé de Peau Beauté香港專門店、專櫃及官方網站獨家發售。

聖誕倒數月曆2024｜Clé de Peau Beauté 光幻夢城限量聖誕倒數月曆 $3,210

聖誕倒數月曆 2024 ｜ PENHALIGON ’ S 聖誕倒數日曆 $4,400 PENHALIGON’S今年以烘焙為主題，推出多款節日禮盒及倒數月曆，這款「烘焙師的歡樂多寶盒」，以剛出爐的24種香味美食為靈感，內有限定版的Festive Folly蠟燭、30ml的Luna香水、Quercus香皂，還有可愛的限定版薑餅人鑰匙圈小掛飾，為大家打開節日的嗅覺大門。

聖誕倒數月曆2024｜PENHALIGON’S 聖誕倒數日曆 $4,400

聖誕倒數月曆 2024 ｜法國嬌蘭 星鑽藍夜聖誕倒數月曆 $5,850 GUERLAIN的聖誔倒數月曆以SHALIMAR香氛的藍色為主調，蜂巢外盒內藏藝術沙龍迷你香氛瓶和香氛蠟燭、香氛陶瓷，還有多款迷你裝殿級蜂皇和御庭蘭花護膚品。25號巢室更完全以閃石覆蓋，內藏迷人的ROUGE G寶石唇膏，其唇膏盒飾以大量水晶，特為這獨特月曆而設計，反射迷人光采。開售日期：10月15日推出

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Bobbi Brown 閃耀光彩 12 天聖誕倒數日曆 $1,515 Bobbi BrownB今年推出限量鎏金光影節日系列，以豐富華麗的金屬色調和充滿節日氣息的靈動水晶色調為靈感，恍如走在五光十色的冬日紐約街頭。倒數日曆為每位愛美之人於聖誕到來前準備了12份限量禮物，精美節日限量版設計包裝内包含熱銷護膚及化妝品，包括晶鑽豐盈護唇精華、迷你維他命營養柔亮精華及迷你紓緩卸妝潔面油等。開售日期：已於官網發售

聖誕倒數月曆2024｜Bobbi Brown 閃耀光彩12天聖誕倒數日曆 $1,515

聖誕倒數月曆 2024 ｜ 2025 限量版 SABON 倒數日曆 $1,280 SABON年度倒數日曆以小屋作包裝，每天打開神秘房間小窗戶，沉浸於佳節氣氛中。這座充滿驚喜的盛禮聖殿雲集24件神秘禮物，每件都是SABON的王牌暢銷單品，包括死海鹽身體磨砂、沐浴油、潤手霜及絲滑身體乳等，每天都能發掘一件讓身、心、靈喜悅滿足的香氛、護膚、沐浴或身體護理產品，由此倒數佳節。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ CLARINS 聖誕倒數月曆 2024 $600( 價值 $3,077) 2024年為CLARINS 70周年，今年的聖誕24日倒數月曆以品牌70年前於巴黎的首家店舖外型為設計靈感，小白屋上再配合今年節日太空星系主題，綴滿小太空人及星空圖案，象徵著品牌歷史與創新突破的結合。神秘禮物盒內藏24款王牌及人氣產品，包括9款面部護膚產品、7款彩妝品及8款身體護理產品，更有貨裝水潤活肌保濕霜、貨裝凝亮護唇油及貨裝調和沐浴精。每天於小白屋上發掘不同的驚喜，在倒數聖誕期間充滿儀式感。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Charlotte Tilbury Charlotte's Beauty Treasure Chest of Love 倒數月曆 $1,830 Charlotte Tilbury去年的酒紅色節日包裝相當受歡迎，品牌今年直接將美妝寶盒變成紅色愛心，相信會令一眾Charlotte Tilbury忠粉乖乖拿出銀包！倒數月曆內有12件小禮物，包括3款Full-Size產品：Beauty Light Wand in Pinkgasm胭脂筆、王牌唇膏Hyaluronic Happikiss in Pillow Talk，及秋冬必備潤唇油Charlotte's Magic Lip Oil Crystal Elixir (8ml)，總禮物價值為$2,587，只需$1,830就可帶回家！開售日期：已於官網發售

聖誕倒數月曆 2024 ｜ Paul & Joe Beaute 2024 聖誕倒數日曆驚喜彩妝禮盒 $2,200 Paul & Joe Beaute今年倒數月曆以「夢想與願望」為主題，除了王牌粉底、彩妝及身體護理外，更有拖鞋、雨傘、手挽袋及小毛巾等隨身小物與家居用品，華麗盒子以及各款限定品與新品，都充滿著標誌的貓咪和花圖案，節日帶來可愛又精緻的法式情調。開售日期：11月1日

聖誕倒數月曆 2024 ｜ YSL Beauty 2024 節日限量版倒數月曆禮盒 $2,500 YSL Beauty節日倒數日曆套裝以網紗設計為背景，飾以巨型金色雪絨花。內容比往年更豐富奢華，打開立體日曆的每一扇門，24款YSL Beauty經典珍品悉數呈現，包括4支正裝唇膏，3款藏金妍活再生系列產品和1款高頂香氛。

聖誕倒數月曆 2024 ｜ BENEFIT The Gorgeous Grocer Beauty Advent Calendar 聖誕倒數月曆 2024 $1,380 倒數月曆以粉紅雜貨店為靈感，更以購物籃作為包裝，貫徹品牌的粉紅主色調。月曆包括24款暢銷小禮物，包括王牌的眉妝產品如24小時定型眉膏、油肌必備反「孔」家族底霜的毛孔細緻霜、熱賣的嫩粉色胭脂等，日日靚住去陪大家倒數聖誕24日，無論自用還是買來用作聖誕禮物亦都一流！禮物總值約$3,025，入手價只要$1,380，非常抵買。開售日期：已於Selfridges上架