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生活
2024-10-28 09:00:00

美麗華網店11.11狂賞節 $111食自助餐/點心二人餐！40款餐飲水療優惠買一送一 每日11AM開搶

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美麗華網店11.11狂賞節 $111食自助餐/點心二人餐！40款餐飲水療優惠買一送一 每日11AM開搶

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美麗華集團網店Mira eShop於即日起至1112日推出雙十一優惠「11.11狂賞節」，一連16日送上一系列餐飲及水療體驗優惠，必搶$111歎自助餐、點心二人餐等，同時亦有多個買一送一品優惠，一連十六日早上11AM開搶，即睇內文了解詳請。

一連五天11時AM必搶 $111限量震撼優惠

Mira eShop將於即日至11月1日，每天上午11時推出限量優惠。顧客可用$111搶購當天的精選餐飲禮券。必搶包括10月30日的Mue Mue「午市泰式招牌二人套餐」，品嚐以中式手法重新演繹的泰國菜；10月31日的Yamm自助午餐優惠，提供環球時令海鮮及各式熱葷美食；以及11月1日的COCO「雙人精緻下午茶套餐」，享受酒店精心製作的美點。

11.11狂賞節」活動請按此

優惠詳請：

 

1028 翠亨邨 午市點心二人餐（星期一至日）原價港幣305.8 優惠價港幣111

1029 JAJA港幣111元晚市一人餐（星期一至日） 原價港幣316.8 優惠價港幣111

1030 Mue Mue午市泰式招牌二人餐（星期一至日） 原價港幣528 優惠價港幣111

1031 Yamm 自助午餐（星期一至五） 原價港幣492.8 優惠價港幣111

111 COCO 精緻下午茶兩位用（星期一至日） 原價港幣624.8 優惠價港幣111

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40款餐飲及水療產品低至買一送一

美麗華集團旗下的餐廳及水療中心推出近40款產品的買一送一優惠。優惠包括米芝蓮推薦食府國金軒The Mira「廚師推介晚宴」，37折嘆中環國金軒「秋冬家庭聚會四人套餐」，以及高級中菜食府唐述「雙十一嚐味晚市套餐」等等。

西餐及素食愛好者可選擇WHISK的「四道菜品味午宴」和JAJA的「Pink in the Cloud」下午茶套餐。同時MiraSpa也推出二人同行、一人免費的「90分鐘活肌舒緩按摩療程」，讓顧客享受身心煥發的愉悅體驗。

精選禮遇

消費指定產品滿$2,222元再減$111

除了以上一系列餐飲及水療禮遇，Mira eShop於「11.11狂賞節」活動期間更推出「折上折」優惠，顧客購買指定「11.11狂賞節」產品單一簽帳消費淨值滿港幣2,222元，可再享港幣111元即時折扣。名額有限，先到先得。

11.11狂賞節」活動請按此

美麗華網店11.11狂賞節 $111食自助餐/點心二人餐！40款餐飲水療優惠買一送一 每日11PM開搶

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