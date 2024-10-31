網上熱話｜70歲阿伯欲爭先食爭鮮 1理由要求豁免排隊 女店員高EQ回應獲網民大讚

不時都會在街看到形形色色的爭論或罵戰，嚴重更會被上傳至社交平台引來廣泛討論。近日，一位老伯想食爭鮮就想到人盡皆知，只因他在人滿為患的爭鮮門外，以1理由要求店員讓他優先入座，引起其他食客無奈兼不滿，而實況影片更在網絡上瘋傳。

爭先食爭鮮影片曝光 70歲阿伯變網絡主角 近日，一條在爭鮮門外拍攝的影片在社交平台上瘋傳。片中主角是一名身穿白色上衣、卡其長褲，腰部帶著腰包的銀髮男子，據悉影片的拍攝地點為台灣的一間爭鮮分店，當時正值食飯時間因而餐廳內人滿為患，門外亦有大批食客排隊輪候，惟這位老伯不但不願意排隊，更頻頻用1理由要求店員讓他優先入座。

1 理由要求免排隊 發文者表示「下一組客人明明就到我們，這個老人在那邊倚老賣老說自己70多歲了是老客人為什麼不能先入座」，更質問他是否將爭鮮「當路邊攤在吃？」。全片長46秒，可見女店員與老伯在門外持續爭執，女店員表示「（排隊號碼）未到你啊」，而老伯則激動回應「還未到我？我已經抽了喇！」，又稱他先到場，有空位為何不能坐，「你那空位要不要給我」。

網民： 倚老賣老 女店員解釋「我們有抽號碼牌，按照號碼來」，老翁即指罵女店員，「我跟你講，妳少來那一套！我來的時候沒半個客人在這裏！」女店員繼續冷靜地向老伯解說，「前面都有抽號碼牌，他們都有在外面等啊，對不對？」事件以老伯的女伴將他拉走告終。影片引來大批網民熱議，有網民表示「這位老人，別出門丟臉了」、「如果他是你的女兒，你會這樣對他嗎」、「又一個老不死的在倚老賣老」，更有人大讚女店員EQ高，「真心佩服這位女性服務員」、「在這種情況下還能理性、耐心的回應面對，辛苦她了」。