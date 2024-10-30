網上熱話︱阿爸幫囡囡買LISA@BLACKPINK飛 買錯Liza姐飛 被嘲家英哥都笑醒

77歲的汪明荃(Liza姐)，將於11月23日至24日在紅館舉行個人演唱會，她更找來多位年輕偶像做嘉賓，包括林家謙、Anson Lo等，務求打入年輕人市場。而全球知名的頂級女團BLACKPINK成員LISA，則在11月19日在亞博舉行首次個人粉絲見面會。
昨日社交平台「香港人有say」專頁上，一位網友分享了他朋友一則趣事，該網友寫道：「他朋友的女兒非常喜歡LISA，於是求她的父親，即版主的朋友幫忙買票。不巧的是，這位朋友對BLACKPINK LISA並不熟悉，結果經過城市電腦售票網購買了兩門張票，卻發現買錯汪明荃的演唱會票。」
這則帖子迅速引起網民的熱議和瘋傳，大家紛紛留言調侃：「好彩唔係方任麗莎 lisa。入去教煮餸。」、「Liza 姐曾經都係女團(意指女團4朵金花)」、「個女讚老豆咁叻，咁都搶到LISA的票，老豆：好易買到，第一行握手位」、「家英哥都笑醒」、「我就寧願睇汪明荃，汪明荃由後生紅到而家」、「老竇無做錯！」、「明荃實亡」等等。
版主隨後表示，朋友已經急急腳補買，成功為女兒買到了LISA的粉絲見面會門票。他留言道：「呢單嘢冇影響到佢哋嘅父女感情，我朋友已經補買返韓國LISA俾阿女，阿女亦都好happy，11月可以睇到兩個Liza/Lisa姐的concert。」雖然結局令人有點忍俊不禁，但可以11月睇晒兩個Liza/Lisa騷，都算是一種福氣。