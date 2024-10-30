網上熱話︱阿爸幫囡囡買LISA@BLACKPINK飛 買錯Liza姐飛 被嘲家英哥都笑醒

77歲的汪明荃(Liza姐)，將於11月23日至24日在紅館舉行個人演唱會，她更找來多位年輕偶像做嘉賓，包括林家謙、Anson Lo等，務求打入年輕人市場。而全球知名的頂級女團BLACKPINK成員LISA，則在11月19日在亞博舉行首次個人粉絲見面會。

昨日社交平台「香港人有say」專頁上，一位網友分享了他朋友一則趣事，該網友寫道：「他朋友的女兒非常喜歡LISA，於是求她的父親，即版主的朋友幫忙買票。不巧的是，這位朋友對BLACKPINK LISA並不熟悉，結果經過城市電腦售票網購買了兩門張票，卻發現買錯汪明荃的演唱會票。」