不時都看到有人分享「西客」帖文，只因世界之大真的無奇不有，部分人的所作所為的確會令人感到怪異又無奈。近日一張外賣單就在社交平台上瘋傳，只因這張外賣單需要只有一份餐點，卻有超過100字的額外要求，令網民不禁形容點餐的人是一位「西客中嘅西客」。

外賣菠蘿雞粒炒飯 逾100字要求引關注 不少港人都習慣用外賣平台，能安坐家中吃到美食的確是一場樂事，惟部分食客的要求可能過多，令餐廳和外賣員感到疲乏。近日，一張外賣單在社交平台上瘋傳，該名食客僅點了一份原價86元，現時特價至68元的「菠蘿雞粒炒飯+雪碧」，卻有超過100字的額外要求。

逾百字真言 點單者在備註寫道「不要使用雪藏雞粒，菠蘿要有菠蘿粒和菠蘿汁，有埋其他不同顏色的蔬菜令到更加美觀，如有提供其他蔬菜謹記係切到細細粒，但一定要有洋蔥粒，因為洋慕粒是增加香味來源，雪碧任另外一個膠袋裝，避免熱的食物和凍的飲品混合埋一齊，從而導致食物的溫度變凍」。