生活在香港地應該早已習慣樣樣都係錢，有時就算想慳啲洗，但日常總有些東西無得慳。近日一位港女就在社交平台上發文，直指自己今個月收到驚人水費單，與另外3名家人同住公屋單位的她竟需要繳交2.4萬元水費，除了嚇窒自己外，亦令一眾網民譁然。

港女網上發文 驚爆揭天價水費單 近日一位港女在社交平台上發文，劈頭直指自己今個月收到天價水費單，一家4口住在公屋單位的她，竟然需要繳交港幣24,369元水費，令她不禁無奈問道「有冇人教下我點用先可以用到兩萬蚊水」、「定其實我老豆老母係屋企開咗個私人泳池」。

4 人公屋家庭 排除2大可能性 發文者坦言，自己與另外3名家人同住一個公屋單位，在情在理都沒有可能用到2萬幾蚊水，而大批網民就對此有不同猜測，有網民質疑發文者是否未有發現家中有漏水情況，又或是家中是否裝有泳池或浴缸。然而，發文者就現身說法，表示「屋企目測冇漏水」、「如果漏咗兩萬蚊水，我屋企應該變萬宜水庫」，又強調「我屋企普通公屋黎，唔好講泳池，魚缸都冇個」。

網民爆笑留言 天價水費單引來大批網民熱議，有網民笑稱「我7舊水都比frd串係咪開溫泉旅館，睇嚟你有成個集團咁勁添」亦有細心的網民發現發文者上期繳交的水費為港幣533.8元，直言「5百幾水費都癲」、「其實你上次交5百蚊水費已經好誇張，究竟你地點用到」。有網民就教路指「明顯係壞錶」，建議搵人上門檢查，「我之前都係突然貴咗好多，之後投訴水務署，佢搵人來測錶，原來水錶壞咗，換咗個新架現在正常返，平近3份2水費，快打去水務署，另把賬單凍結唔交住查出結果後才安排交回」。