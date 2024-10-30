網上熱話｜內地女飲茶呻點心紙好離譜 大中小點不再 全單分為21點：睇到眼都花！

飲茶是廣東地區的特式美食和文化之一，不少外地旅客到香港或廣州等地旅遊時，都會專門到訪茶樓，感受一下特別的餐飲與氣氛。不過近日有內地女生就在社交平台不滿發文，表示這種港式茶樓的點心紙「好離譜」，只因全單價錢竟分為「21點」，睇到眼都花！

內地女飲茶呻點心紙好離譜 近日，一位內地女生在社交平台上發文，直指茶樓的點心紙隨著時代的變化已變得越來越難明。據她所說，她從小到大都不乏到茶樓飲茶的經驗，惟最近到訪的一間茶樓卻因為點心紙上分為複雜的「21點」，因而令她不禁表示「現在飲茶都這麼離譜的嗎」。

大中小點不再 全單分為21點 大部分茶樓都會將餐品分為不同的品項，例如大、中、小點等，而發文者表示「記得以前小時候就小點、中點、特色、頂點、精點、超點」，豈料現時的茶樓發展出更多品項，足足有成21點。從她上傳的點心紙上，可見除了以往常見的「點數」之外，更設有「歡點、佳點、優點、喜點、亮點、心點」等有趣品項，每款相差的價錢為1元至4元不等。

網民認為此寫法全為1事！ 發文者對「21點」的睇法就偏負面，認為令到食客睇到頭暈眼花，不少網民亦認同她的觀點，揚言「感覺不如直接寫價格這還得找呢」、「難為了收銀」、「所以我現在都好少飲茶，不如一家人出去吃餐飯」。有心水清的網民就認為這種寫法全因「這樣寫才能糊弄客人」、「尤其是我們這種去吃少的，得找半天，選一個看價格」。