不時都會看到有內地人來港後，苦呻香港的消費高昂，部分收費甚至與服務或質素不相符，可謂性價比極低。近日，一位內地女生就在小紅書上發文，直指自己來港旅遊第3天已經需要「交學費」，源頭竟只因在酒店房內食杯麵而被罰款港幣5千元，引起大批網民關注。

內地女崩潰發文 呻來港3天竟要交學費 早前，一位內地女在小紅書上以「人生教育之不要在酒店吃泡麵」為題發文，直指自己來港旅遊的第3日就「交了學費」，起因僅僅是「大晚上沒有餐廳開門」，因而只好「買了泡麵在酒店吃」，豈料這個杯麵竟令她需要向酒店賠償港幣5千元。

房內食杯麵惹禍 事主表示自己在酒店房的桌子上食杯麵，點知一個唔小心「撒在地毯上了」，當時她立刻打電話通知前台職員，惟「來清理之後還是去弄不掉」。她描述當時的情況是「整碗倒扣了」，在職員幫助下仍未能清除地毯上的咖哩漬。她所弄髒的地毯大約有「兩張a4紙的大小的面積」，酒店的經理告知「這麼一塊的面積大概是2,700港幣的價格，旁邊還有一些小污漬，所以要收取兩塊地毯的押金」，即一共需要賠償港幣5,000元，令她不禁苦呻「心已經滴血了」，更警世道「下次再也不在有地毯的飯店吃泡麵了」。